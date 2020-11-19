Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Это произойдет при условии, если большинство жителей будут придерживаться масочного режима.

Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на пресс-конференции отметил, что локдаунов можно избежать. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Локдаун – крайняя мера

По словам эксперта, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с COVID-19. Он заверил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

Я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет,

– отметил Клюге.

Отметим! Во Франции могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в январе 2021 года. Больше об этом читайте здесь.

Режимы изоляции в странах Европы: кратко