Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски, – ВОЗ
Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Это произойдет при условии, если большинство жителей будут придерживаться масочного режима.
Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на пресс-конференции отметил, что локдаунов можно избежать. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Локдаун – крайняя мера
По словам эксперта, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19, закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с COVID-19. Он заверил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.
Я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет,
– отметил Клюге.
Режимы изоляции в странах Европы: кратко
- Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, с 30 октября 2020 года во Франции ввели режим изоляции. 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что он продлится еще по меньшей мере 2 недели – до 24 ноября.
- Более строгие ограничения ввели и в Германии. С начала ноября там закрыли музеи, театры, спортзалы и бассейны. Также не работают бары и рестораны. Еду можно купить только на вынос.
- В Англии с 5 ноября действует облегченный вариант режима самоизоляции, который продлится минимум до 2 декабря. В этот период жителям страны разрешают покидать дома только для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Колледжи и университеты продолжают работать.
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