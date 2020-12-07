Чем больше времени люди проводят дома, тем больше они склонны к злоупотреблению алкоголя. Особенно пагубно изоляция сказывается на людях, злоупотреблявших алкоголем ранее.

Ученые опросили около 2 тысяч американцев в возрасте старше 18 лет в марте-апреле 2020 года, во время национального локдауна. Большая часть участников не ходила на работу в течение месяца, 72% оставались дома в среднем 21 час в день, пишет American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

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Локдаун и алкоголь

Около трети участников сообщили, что они злоупотребляют алкоголем. Злоупотреблением в этом исследовании ученые называют прием пяти порций алкоголя в течение двух часов для мужчин и – четырех порций для женщин.

Стандартная порция алкоголя в США – эквивалент 14 граммов чистого спирта. Это превышает показатель в 10 грамм, который предлагает Всемирная организация здравоохранения.

Оказалось, что люди, которые склонны употреблять алкоголь в больших дозах в среднем выпивали на 19% больше в каждую дополнительную неделю локдауна. Количество употребляемого алкоголя за время карантина среди участников этой группы выросло в два раза по сравнению с показателем тех, кто обычно не пьет много: 60% против 28%. Ко второй группе ученые относят людей, которые выпивают не более двух порций за раз.

В среднем, во время пандемии люди, склонные к злоупотреблению алкоголем, выпивали четыре порции алкоголя за один раз, максимальной дозой были семь порций.

Почему люди начали пить больше

Ученые обнаружили связь между выпивкой и симптомами депрессии. Авторы исследования считают, что люди больше пьют из-за стресса, причинами которого являются и пандемия, и изоляция. Они считают, что в выявленном росте употребления алкоголя во время локдауна могут быть длительные негативные последствия для здоровья людей и призывают развернуть кампанию по предупреждению опасных паттернов употребления алкоголя из-за карантина.