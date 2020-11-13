Локдаун или карантин на выходных: Радуцкий рассказал об опыте Израиля
И среди нардепов, и в правительстве идет дискуссия, какой сценарий реакции на распространение коронавируса следует реализовать в Украине – карантин выходного дня или локдаун. Почему правительство выбрало первый вариант, пояснил Михаил Радуцкий.
Карантин выходного дня или локдаун: какой путь правильный
Карантин выходного дня уменьшает количество инфицированных коронавирусом. Об этом написал 12 ноября председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в фейсбуке.
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Депутат напомнил, что 11 ноября Кабмин ввел именно этот сценарий реакции на ухудшение ситуации с COVID-19 – карантин выходного дня.
Опыт других стран показывает, что карантин выходного дня действительно ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных,
– заявил Радуцкий.
В качестве примера он привел Израиль.
Какой путь прошел Израиль в борьбе с коронавирусом
- В Израиле в середине июля количество суточно выявленных больных была 1700.
- Через две недели после введения карантина выходного дня инфицированных стало в три раза меньше.
- Однако впоследствии карантин выходного дня отменили, и темпы распространения коронавируса значительно возросли.
- В конце сентября в Израиле фиксировали 9000 больных. Власть вынуждена была ввести полный локдаун.
- Через несколько недель статистика существенно изменилась – в день обнаруживали всего около 150 новых инфицированных.
Какие выводы сделал Радуцкий на примере Израиля
Депутат отметил, что "работает и первый, и второй сценарий" – то есть, и карантин выходного дня, и локдаун. Но в случае локдауна экономика испытывает ощутимый удар: "У Израиля есть ресурсы, чтобы его выдержать. А у Украины?"
"Нельзя однозначно утверждать, что в нашей стране карантин в выходные дни даст результат", – считает Радуцкий. Однако к 30 ноября (пока правительство ввело ограничения именно до этой даты) есть время это выяснить.
Пока мы сдержанно относимся к новым ограничениям. Но не можем не реагировать на то, что количество новых инфицированных превысило 11 000 в сутки,
– подытожил Радуцкий.
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