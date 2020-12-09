Как люди: воробьи используют лекарственные растения для профилактики
Ученые обнаружили, что рыжие воробьи используют полынь для того, чтобы защититься от паразитов. Они приносят его в гнезда, чтобы защитить птенцов.
Международная команда ученых из Австралии, Китая и Франции провела необычное исследование и обнаружила, что птицы могут использовать лекарственные травы для профилактики. Результаты научных работы опубликованы в журнале Current Biology.
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Ранее ученые считали, что использование растений в медицинских целях присуще только людям и высшим приматам. Но исследования показывают, что традиционную медицину любят и другие животные. К примеру, беременные слонихи в Кении едят листья, чтобы вызвать роды, самцы некоторых видов скворцов приносят лекарственные травы в гнезда, а шимпанзе в определенных регионах Африки для лечения кишечных заболеваний употребляют те же растения, что и аборигены.
Почему воробьи выбирают полынь и как это обнаружили
Биологи разместили в разных местах 48 гнезд. В половине из них было по 5 грамм полыни, а в другой – по 5 грамм бамбука. После этого ученые проследили, какие гнезда воробьи выбирают чаще.
- Оказалось, что рыжие воробьи (Passer cinnamomeus) предпочитают гнезда с полынью.
- Добавляя или убирая разное количество листьев растения с птичьих домов, ученые заметили, что для воробьев имеет значение и его количество. Если полыни в гнезде было мало, то птицы доносили его. Если же наоборот много, то выбрасывали лишнее.
- Кроме того, воробьи намеренно ищут полынь по запаху и стараются селиться в тех местах, где он растет.
Пока нельзя точно утверждать, что птицы собирают полынь, зная о его пользе. Возможно, их привлекает характерный запах. Но биологи предположили, что воробьи используют это растение, чтобы защититься от появления паразитов в гнездах и сократить их количество.
Фитохимические соединения в листьях полыни снижают количество гнездовых паразитов, что приводит к появлению более здоровых птенцов,
– рассказал один из авторов исследования Уильям Фини.
Исследования в этой области важны, ведь это дает представление о том, как человечество развивало медицину.
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