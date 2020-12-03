Люди умирают из-за антисептика: ученые бьют тревогу
Глотание спиртосодержащих антисептиков для рук все чаще приводит к отравлениям и смертям. Ученые обеспокоены тем, что люди обычно не осведомлены о потенциальных опасностях.
Антисептики выпускают в виде жидкостей, гелей и пены. Действующим веществом может быть этиловый или изопропиловый спирт, пишет BMJ.
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Отравление антисептиками
У автора нового обзора вызывает опасения то, что информация о токсичности антисептиков при приеме внутрь – случайном или специальном – мало распространена. Часть таких отравлений можно предотвратить.
В Великобритании в этом году количество отравлений антисептиками при приеме внутрь увеличилось на 65% по сравнению с 2019 годом (до 398).
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о четырех смертях после таких отравлений. Описано два случая непреднамеренных отравлений детей. В России тоже сообщали о подобных отравлениях со смертельным исходом.
Автор обзора указывает, что алкоголь в антисептиках для рук также может вызвать смерть, взаимодействуя с лекарствами, которые принимает человек.
Как не отравиться антисептиком
В новом обзоре предложены следующие меры профилактики отравлений.
- Антисептики для рук должны использоваться только для обработки рук, их нельзя глотать.
- Эти продукты необходимо хранить в недоступных для детей местах. Дети должны пользоваться ими только под присмотром взрослых.
- Медицинских работников и обычных людей нужно научить пользоваться антисептиками, объяснить, в каких случаях нужно отдать предпочтение обычному мытью рук. Следует распространить информацию о возможных тяжелых последствиях приема антисептиков внутрь.
- Большие объемы антисептиков должны расфасовываться в бутылки, защищенные от детей, или в распылители с блокировкой.
- Производители должны обеспечить антисептики четкими указаниями о потенциальной опасности при использовании не по назначению.
- Органы здравоохранения должны усилить мониторинг и анализ отравлений и смертей.
- Для больниц, считают ученые, нужно разработать национальные рекомендации по использованию антисептиков для рук. Они должны содержать инструкции по помощи в случае отравления этими продуктами.
- В лечебных учреждениях нужно следить за расходом антисептиков. В педиатрических, психиатрических и гериатрических отделениях антисептики не должны быть в общем доступе.
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