Глотание спиртосодержащих антисептиков для рук все чаще приводит к отравлениям и смертям. Ученые обеспокоены тем, что люди обычно не осведомлены о потенциальных опасностях.

Антисептики выпускают в виде жидкостей, гелей и пены. Действующим веществом может быть этиловый или изопропиловый спирт, пишет BMJ.

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Отравление антисептиками

У автора нового обзора вызывает опасения то, что информация о токсичности антисептиков при приеме внутрь – случайном или специальном – мало распространена. Часть таких отравлений можно предотвратить.

В Великобритании в этом году количество отравлений антисептиками при приеме внутрь увеличилось на 65% по сравнению с 2019 годом (до 398).

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о четырех смертях после таких отравлений. Описано два случая непреднамеренных отравлений детей. В России тоже сообщали о подобных отравлениях со смертельным исходом.

Автор обзора указывает, что алкоголь в антисептиках для рук также может вызвать смерть, взаимодействуя с лекарствами, которые принимает человек.

Как не отравиться антисептиком

В новом обзоре предложены следующие меры профилактики отравлений.