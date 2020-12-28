Всемирная организация здравоохранения отмечает, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны соблюдать правила ношения масок. В ВОЗ это объясняют тем, что пока неизвестно, сколько времени длится иммунитет после перенесенной болезни.

В ВОЗ объясняют, что после инфицирования коронавирусом антитела начинают вырабатываться только через несколько недель. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове в интервью, которое опубликовала пресс-служба в твиттере.

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Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. Проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько сильный такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела,

– заявила Ван Керхове.

По ее словам, в некоторых случаях сохранение антител в организме продолжается около полугода. Поэтому это объясняет важность соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

"Мы не знаем, как долго продолжается иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и придерживаемся всех мер безопасности", – подчеркнула представительница ВОЗ.

Добавим, маску надо носить всем, ведь все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих.



Как использовать маску во время эпидемии / Инфографика 24 канала