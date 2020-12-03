Небольшое исследование показало, что онкологические пациенты, которые проходят лечение препаратами, снижающими иммунитет, могут быть заразными после перенесенного COVID-19 в течение двух месяцев.

Ученые наблюдали за 20 пациентами, которые проходили лечение злокачественных опухолей и получали препараты, подавляющие иммунитет, пишет New England Journal of Medicine.

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Как происходило исследование

Все участники исследования перенесли COVID-19. Авторы в течение нескольких недель систематически брали у них для анализа на коронавирус мазки из носоглотки и образцы мокроты.

РНК коронавируса в слизи и мокроте пациентов ученые обнаруживали до 78-го дня с момента появления симптомов COVID-19. Чтобы узнать, живы ли эти вирусы и могут ли они вызвать болезнь, авторы исследования проверяли их способность размножаться в лабораторных условиях.

Ослабленный иммунитет и COVID-19

У 11 пациентов ученые смогли выделить жизнеспособные вирусы хотя бы один раз. Пятеро людей выделяли вирусы, которые способны размножаться в течение 51-61 дня.

Авторы указывают, что текущие рекомендации по изоляции людей, перенесших COVID-19, возможно, нужно изменить для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Они отмечают, что текущее руководство американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для таких пациентов основано на ограниченном количестве данных. Сейчас в нем говорится, что они могут оставаться заразными не дольше 20 дней, хотя выделение РНК может продолжаться.