Люди не обращаются за тестированием: Степанов объяснил, почему изменилась статистика больных
В Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются с просьбами сделать тест на коронавирус. Из-за этого статистика так изменилась.
Люди не обращаются за тестированием, хотя имеют симптомы инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать нужно всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания,
- подчеркнул министр.
По словам Степанова, также добавили экспресс-тесты и тесты на антиген. Вскоре подготовят разъяснительный алгоритм, как люди могут сделать тесты.
В то же время ранее глава Минздрава обещал, что до конца года будут проводить 75 тысяч тестов в сутки.
Коронавирус в Украине: статистика
- За сутки, 13 декабря, в Украине обнаружили 6 451 больного коронавирусом. Хотя перед тем цифра была значительно больше и "переваливала" за 10 тысяч.
- Всего с начала пандемии заразились 90 666 человек.
- Однако более 506 тысяч больных уже выздоровели. При этом от осложнений COVID-19 или сопутствующих болезней умерли 15 247 пациентов.
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