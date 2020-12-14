В Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются с просьбами сделать тест на коронавирус. Из-за этого статистика так изменилась.

Люди не обращаются за тестированием, хотя имеют симптомы инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Как только увидели это уменьшение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать нужно всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания,

- подчеркнул министр.

По словам Степанова, также добавили экспресс-тесты и тесты на антиген. Вскоре подготовят разъяснительный алгоритм, как люди могут сделать тесты.

В то же время ранее глава Минздрава обещал, что до конца года будут проводить 75 тысяч тестов в сутки.

Коронавирус в Украине: статистика