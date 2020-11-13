Незрячесть для тысячи людей стала не помехой, а стимулом достичь вершин! Ко Дню незрячих мы собрали истории людей, которые вдохновляют своими поступками.

Об удивительных людях, которые своим успехом изменили мир, рассказывает 24 канал.

Читайте також Самые распространенные проблемы со зрением: главные признаки, когда пора обратиться к врачу

День незрячих: кто такой Валентин Гаюи

13 ноября отмечается День незрячих, ведь в этот день, в 1745 году, родился Валентин Гаюи. Он открыл первую школу для бездомных незрячих, а также он является автором рельефно-линейного шрифта унциал и специальных учебников, глобусов и карт, которые позволяли слепым детям познавать мир.

Памятник Валентину Гаюи / Фото nyise.org

По книгам Гаюи незрячие дети учились до изобретения Брайлем рельефно-точечного шрифта.

Луи Брайль

Луи Брайль стал незрячим еще в детстве. Но уже в 1829 году, когда ему было 15 лет, он создал собственный шрифт, который и сегодня помогает незрячим людям познавать мир. Его систему пытались использовать военные, чтобы читать в темноте.

Как выглядит шрифт Брайля

Луи Брайль использовал 6 точек для изображения букв, расположенных в 2 столбика, по 3 в каждом. Читать можно только по выпуклых точках, соответственно "писать" текст нужно с обратной стороны листа, в зеркальном изображении.

Благодаря Брайлю люди, которые не видят, могут читать, писать, работать на компьютере и играть на музыкальных инструментах.

Шрифтом Брайля пользуются незрячие люди по всему миру / Фото wikipedia.org