Люди с нарушениями зрения, которые повлияли на историю
Незрячесть для тысячи людей стала не помехой, а стимулом достичь вершин! Ко Дню незрячих мы собрали истории людей, которые вдохновляют своими поступками.
Об удивительных людях, которые своим успехом изменили мир, рассказывает 24 канал.
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День незрячих: кто такой Валентин Гаюи
13 ноября отмечается День незрячих, ведь в этот день, в 1745 году, родился Валентин Гаюи. Он открыл первую школу для бездомных незрячих, а также он является автором рельефно-линейного шрифта унциал и специальных учебников, глобусов и карт, которые позволяли слепым детям познавать мир.
Памятник Валентину Гаюи / Фото nyise.org
По книгам Гаюи незрячие дети учились до изобретения Брайлем рельефно-точечного шрифта.
Луи Брайль
Луи Брайль стал незрячим еще в детстве. Но уже в 1829 году, когда ему было 15 лет, он создал собственный шрифт, который и сегодня помогает незрячим людям познавать мир. Его систему пытались использовать военные, чтобы читать в темноте.
Как выглядит шрифт Брайля
Луи Брайль использовал 6 точек для изображения букв, расположенных в 2 столбика, по 3 в каждом. Читать можно только по выпуклых точках, соответственно "писать" текст нужно с обратной стороны листа, в зеркальном изображении.
Благодаря Брайлю люди, которые не видят, могут читать, писать, работать на компьютере и играть на музыкальных инструментах.
Шрифтом Брайля пользуются незрячие люди по всему миру / Фото wikipedia.org
Гомер
Самый известный слепой древних времен – это Гомер. Именно он создал "Илиаду" и "Одиссею".
Исследователи считают, что Гомер изобразил самого себя в роли слепого певца Демодока в "Одиссее". Хотя нет достоверной информации, что Гомер был слепым. Это историческая реконструкция, которая во многом опирается на приведенные доводы.
Выдающийся древнегреческий поэт / Фото obshe.net
Джозеф Пулитцер
Джозеф Пулитцер решил, что хочет стать журналистом, когда ему исполнилось 17 лет. Желтая пресса, сенсационные разоблачения и экстравагантные заголовки – все это пришло в журналистику благодаря издателю Пулитцеру.
В 1940 году он начал быстро терять зрение. Он пожертвовал 2 миллиона долларов Колумбийскому университету, чтобы они создали Высшую школу журналистики.
В честь Пулитцера назвали премию, которая вручается с 1917 года. В первый понедельник мая университет объявляет победителей в сфере журналистики, литературы, театра и кино.
Издатель Пулитцер / Фото in-w
Марла Раньян
Марла Раньян – олимпийская спортсменка, трехкратная чемпионка и рекордсменка США в беге на 5-тикилометровой дистанцию. Она достигла всего, несмотря на то, что стала слепой из-за болезни Штаргардта.
Марла Раньян дважды участвовала в Олимпийских играх в 2000 и в 2002 годах. После карьеры спортсменки она посвятила свою жизнь благотворительности.
Спорстменка Марла Раньян / Фото ex-losers.com
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Хелен Келлер
Хелен Келлер была слепой и глухой, но это не помешало ей стать писательницей, общественным деятелем и преподавательницей.
В детстве она потеряла и зрение, и слух из-за болезни. Она научилась читать с помощью шрифта Брайля, получила образование в колледже и вышла замуж.
Она также путешествовала по миру, была обладательницей нескольких докторских степеней и большого количества наград. Она вдохновляла тысячи людей! А книга Хелен Келлер "История моей жизни" стала мировым бестселлером.
Хелен Келлер вдохновляла тысячи человек/ Фото argumenti
Удивительные изобретения, которые помогают людям с нарушениями зрения
Фотокамера для незрячих
В 2008 году дизайнер Чю Ли создал фотоаппарат для слепых – Touch Sight.
На этом фотоаппарате нет ЖК-панели, зато есть гибкий тактильный дисплей Брайля. Фотокамера очень проста в использовании благодаря сигнальным звукам.
Visual Assistance Card для незрячих
Специальная банковская карта, которой могут пользоваться незрячие люди. Цифры на ней нанесены с помощью шрифта Брайля. Человек, который не видит, может самостоятельно вводить код и рассчитываться одновременно сохраняя конфиденциальность.
Банковская карта для незрячих / Фото fakty.com
Смартфон для незрячих
В 2013 году индус Саммит Дагар первый в мире создал смартфон для людей с нарушениями зрения. Сетка контактов, которые формирует шрифт Брайля, вместо обычного экрана.
Экран служит переводчиком, который может переводить обычные буквы в шрифт Брайля и наоборот.
Смартфон для людей с нарушениями зрения / Фото sciencedebate
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