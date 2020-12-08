Люди будут умирать дома, – экс-заместитель главы Минздрава о последствиях отсрочки локдауна
Отсрочка локдауна может привести к тому, что до конца 2020 года в Украине будет около 20 тысяч умерших от коронавируса.
По мнению руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики и бывшего заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, в случае отсрочки локдауна смертность от коронавируса "будет такой, что нам и не снилось". Об этом он рассказал в интервью УНИАН.
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Ковтонюк считает, что опасность из-за не введение локдауна выше, чем из-за спада экономики страны.
Если дождаться коллапса больниц, то смертность будет такой, что нам и не снилось. Мы можем прийти к тому, что больницы будут переполнены, а люди начнут умирать дома от умеренного течения вируса, без надлежащей медицинской помощи. Вот такой ситуации мы избегаем благодаря локдауну,
– рассказал Ковтонюк.
Минздрав уже около недели акцентирует на том, что прирост заболеваемости в Украине снизился. Зато суточный прирост смертей и госпитализированных пациентов остался на том же уровне. По мнению Ковтонюка, до конца года в Украине будет зарегистрировано около 20 тысяч летальных случаев вследствие COVID-19.
Столько мы будем иметь при текущей политике "оранжевых" зон, "карантинов выходного дня". Если отказаться и от них, цифра будет еще выше. Если остановятся больницы, то количество смертей будет огромным. Хотя и 20 тысяч – большая цифра,
– добавил он.
Смертность от коронавируса в Украине:
- По состоянию на 8 декабря в Украине вследствие коронавируса умерли по меньшей мере 13 928 человек. 195 из них ушли из жизни за прошлые сутки.
- Самая высокая смертность от COVID-19 в Киеве. На втором месте находится Львовская область, на третьем – Днепропетровская.
- В Украине чаще всего от коронавируса умирают пациенты 60 – 69 и 70 – 79 лет.
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