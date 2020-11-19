Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине рассматривают проведение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, когда появится вакцина.

Да, в Украине рассматривается вопрос иммунопрофилактики против COVID-19. Об этом Ляшко заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

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Рассматривается ли в Украине вопрос иммунопрофилактики против COVID-19? Да, рассматривается. С момента заявления о том, что есть вакцины-кандидаты, Украина готовится для того, чтобы охватить как можно больше населения иммунопрофилактикой,

– сказал Ляшко.

Он добавил, что с тех пор, как 10 вакцин-кандидатов перешли в третью клиническую стадию, правительство начало более детально изучать именно механизмы их транспортировки для того, чтобы оценить способности Украины принять вакцину, хранить вакцину, доставлять ее в кабинет прививок.

"Если все удастся, то это будет беспрецедентная компания иммунопрофилактики во всем мире. Количество людей, которые хотят получить вакцину, количество людей, которые должны получить вакцину, – огромно. В Украине мы также говорим о 40 миллионах населения, которое нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии в Украине и помочь миру преодолеть пандемию", – отметил главный санитарный врач Украины.

Как Украина получит вакцину против COVID-19: план действий

Следующий шаг в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

В страну вакцину против коронавируса будут поставлять несколькими траншами.

Первый транш составит около 1 миллиона 200 тысяч доз.

Что такое COVAX?

Это инициатива глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Основная его цель – ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать равный и справедливый доступ для каждой страны мира.

Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.