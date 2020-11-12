По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эпидемии гриппа в Украине пока нет.

Однако за прошедшую неделю в Украине более 170 тысяч человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщил Виктор Ляшко во время утреннего брифинга 12 ноября, пишет 24 канал.

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Как добавил главный санитарный врач, из всех больных пациентов ОРВИ – 30% составляют дети до 17 лет.

По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляции вирусов гриппа не обнаружено,

– отметил Ляшко.

В большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неепидемиологичних уровнях. В то же время низкий уровень превышения эпидпорога уже зафиксировано в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

"Это свидетельствует, что ситуация осложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями", – сообщил Виктор Ляшко.

Сколько украинцев получили прививки

В Минздраве отметили, что с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 50 143 человека. За последнюю неделю – 20 тысяч.

Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канал