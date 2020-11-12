Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что завтра, 13 ноября, станет известна официальная позиция Европейского центра контроля за инфекционными болезнями относительно рисков и отдельных противоэпидемических мероприятий из-за вспышки нового коронавируса у животных.

Так, сначала вспышку коронавируса у норок обнаружили в Дании. Посольство страны проинформировало Украину о выявленных случаях инфицирования, сказал Виктор Ляшко во время брифинга. Об этом пишет 24 канал.

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В Украине осуществили оценку вероятности распространения и передачи коронавируса от норок к человеку и наоборот. 13 ноября мы ожидаем официальную позицию Европейского центра контроля за инфекционными болезнями относительно рисков и относительно отдельных противоэпидемических мер в связи с появлением новой информации о циркуляции нового коронавируса среди популяции норок,

– сказал Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в Минздраве оперативно отслеживают всю информацию и будут предпринимать меры для того, чтобы не допустить дополнительного распространения коронавируса в популяции норок

Что известно о мутации коронавируса у животных

В Дании собираются уничтожить всех норок (от 15 до 17 миллионов) из-за того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию коронавируса COVID-19. В стране говорят, что если не истребить животных – новый вид вируса может распространиться по всему миру.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщил, что мутировавший коронавирус может распространяться на людей и ослабить способность организма к производству антител.

В ВОЗ раскритиковали решение Дании массово уничтожать норок из-за COVID-19 и заявили, что оно поспешное. Ведь коронавирус мутирует постоянно и пока нет никаких подтверждений, что его новая версия опасна. В организации подчеркнули, что изучают всю информацию.

В каких странах зафиксировали инфицированных животных

В Нидерландах,

Дании

Испании,

Швеции,

Италии,

США.

Зафиксировали ли вспышку коронавируса среди норок в Украине

Нет. После информации о заражении норок в Украине также проверили животных на коронавирусную инфекцию. COVID-19 у норок в Украине не обнаружили. В Ассоциации звероводов Украины сообщили, что ситуация на украинских фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.