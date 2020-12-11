Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украине стоит быть готовой к новым вирусам. Также он рассказал, какова ситуация в стране с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине такая же, как и в предыдущие годы. Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

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Санитарный врач рассказал, что аномального роста больных сезонными инфекциями в стране нет. Но вместе с тем, их количество и не уменьшается.

Он отметил, что грипп и гриппоподобные заболевания по всему миру циркулируют циклически. То есть если в Украине сезон этих болезней наступает в осенне-зимний период, то в Южном полушарии – весной и летом. Но вместе с тем, с приходом коронавируса COVID-19 заболеваемость гриппом по сравнению с предыдущими годами упала в десятки, а то и сотни раз.

Виктор Ляшко “ Что касается новых вирусов, нам нужно быть готовыми. И коронавирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии коронавируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители”.

Когда в Украине спадёт заболеваемость коронавирусом

По словам Ляшко, на примере Европы видно, что стабилизации ситуации с коронавирусом будут достигнуты только в том случае, если бизнес и граждане будут придерживаться карантинных требований, в частности: