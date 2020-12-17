Ляшко показал статистику по COVID-19, но эксперт объяснил, почему все гораздо хуже
Главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал новую статистику по коронавирусу в Украине. Новые данные показывают положительную динамику в некоторых областях.
Например, текущие уровни заболеваемости и смертности в Винницкой области лучше аналогичных показателей крупных европейских стран, написал он в Facebook.
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Главный санитарный врач также вспомнил об областях, которые имеют самую тяжелую ситуацию – это Черниговская и Полтавская области, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины.
Почему ситуация хуже, чем сообщают власти
Эту информацию прокомментировал эксперт по анализу данных Евгений Истребин. Он привел в пример данные за 15 декабря.
Минздрав сообщил что в стране зафиксировано 10 622 новых случая. Но эти случаи не вчера были обнаружены. Все гораздо хуже. Это случаи, которые были внесены вчера в систему, но произошли они значительно раньше,
– отметил эксперт.
По его словам, 10 622 новых случая имеют такую дату наступления события:
- 9 460 – 1-15 декабря
- 796 – ноябрь
- 383 – октябрь
- 8 – сентябрь
- 4 – август
- 1 – апрель
Истребин считает, что если полностью по всей стране остановить тестирование, Минздрав еще несколько недель будет вносить новые случаи.
То же самое и с летальным исходом. Черниговская и Харьковская области не могут хвосты два месяца внести. И этот рост летальности, о котором сообщил Ляшко, произошел не за последние дни, это старые случаи за октябрь-ноябрь,
– сообщил эксперт.
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