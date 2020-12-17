Главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал новую статистику по коронавирусу в Украине. Новые данные показывают положительную динамику в некоторых областях.

Например, текущие уровни заболеваемости и смертности в Винницкой области лучше аналогичных показателей крупных европейских стран, написал он в Facebook.

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Виктор Ляшко "Область демонстрирует лучшую ситуацию по контролю над распространением заболеваемости COVID-19 среди регионов Украины по комплексу ключевых показателей – заболеваемость, смертность, охват тестированием и процент положительных результатов среди протестированных".

Главный санитарный врач также вспомнил об областях, которые имеют самую тяжелую ситуацию – это Черниговская и Полтавская области, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины.

Почему ситуация хуже, чем сообщают власти

Эту информацию прокомментировал эксперт по анализу данных Евгений Истребин. Он привел в пример данные за 15 декабря.

Минздрав сообщил что в стране зафиксировано 10 622 новых случая. Но эти случаи не вчера были обнаружены. Все гораздо хуже. Это случаи, которые были внесены вчера в систему, но произошли они значительно раньше,

– отметил эксперт.

По его словам, 10 622 новых случая имеют такую ​​дату наступления события:

9 460 – 1-15 декабря

796 – ноябрь

383 – октябрь

8 – сентябрь

4 – август

1 – апрель

Истребин считает, что если полностью по всей стране остановить тестирование, Минздрав еще несколько недель будет вносить новые случаи.

То же самое и с летальным исходом. Черниговская и Харьковская области не могут хвосты два месяца внести. И этот рост летальности, о котором сообщил Ляшко, произошел не за последние дни, это старые случаи за октябрь-ноябрь,

– сообщил эксперт.