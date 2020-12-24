Во всех странах мира люди переживают усталость от пандемии. Именно поэтому украинские власти приняли решение не запрещать новогодние ярмарки и елки.

Все ограничения, которые украинцы пережили с марта этого года, привели к усталости от пандемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Новое время".

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Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление, и люди могли бы не соблюдать ограничения,

– подчеркнул Ляшко.

Чиновник отметил, что теперь каждый человек должен быть ответственным за свои поступки.

В частности, Ляшко признался, что в этом году за подарками на новогодние праздники они с женой приезжали в 9 утра. Другие подарки покупали в режиме онлайн.

Кроме того, в этом году супруги Ляшко воздержатся от визитов к родителям.

Ляшко также отметил, что после праздников людям придется временно "закрыться", чтобы избежать распространения сезонных болезней и коронавируса.