На норковых фермах в Литве фиксируют вспышки коронавируса среди животных. Кроме этого, на одной из ферм болезнь обнаружили уже и у работников.

На норковой ферме в районе Йонава коронавирус подтвердили у 3 работников. Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья.

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Отмечается, что все пациенты имеют типичные симптомы, но они не входят в группу риска. Сейчас эпидемиологи исследуют штамм вируса, чтобы понять, является ли он опасным.

Будет осуществлен генетический анализ вируса как у норок, так и у зараженных людей, и только после этого можно будет сказать, насколько он опасен... Мы сообщим об этом, как только получим ответ,

– рассказал министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига.

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Верига заявил, что сначала необходимо оценить все риски. Дальнейшую судьбу животных будет принимать Государственная служба по продовольственной безопасности и ветеринарии, но после того, как ученые определят опасность штамма.

Директор одной из ферм, на которой произошла вспышка, надеется, что уничтожения всех животных удастся избежать.

Я уверен, что Литва не начнет делать то, что сделала Дания, это полностью абсурдно. Я не верю, что это может произойти, потому что опасность для людей оказалась не такой значительной, как сначала подумали в Дании,

– заявил он.

Он отметил, что пока трудно сказать, смогут ли предприниматели рассчитывать на какую то компенсацию в случае выбраковки норок. Потеря одного животного будет стоить ферме 30 евро.

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