В Литве тоже вспышка коронавируса среди норок: начали болеть работники ферм
На норковых фермах в Литве фиксируют вспышки коронавируса среди животных. Кроме этого, на одной из ферм болезнь обнаружили уже и у работников.
На норковой ферме в районе Йонава коронавирус подтвердили у 3 работников. Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья.
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Отмечается, что все пациенты имеют типичные симптомы, но они не входят в группу риска. Сейчас эпидемиологи исследуют штамм вируса, чтобы понять, является ли он опасным.
Будет осуществлен генетический анализ вируса как у норок, так и у зараженных людей, и только после этого можно будет сказать, насколько он опасен... Мы сообщим об этом, как только получим ответ,
– рассказал министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига.
Уничтожат ли в Литве норок из-за коронавируса
Верига заявил, что сначала необходимо оценить все риски. Дальнейшую судьбу животных будет принимать Государственная служба по продовольственной безопасности и ветеринарии, но после того, как ученые определят опасность штамма.
Директор одной из ферм, на которой произошла вспышка, надеется, что уничтожения всех животных удастся избежать.
Я уверен, что Литва не начнет делать то, что сделала Дания, это полностью абсурдно. Я не верю, что это может произойти, потому что опасность для людей оказалась не такой значительной, как сначала подумали в Дании,
– заявил он.
Он отметил, что пока трудно сказать, смогут ли предприниматели рассчитывать на какую то компенсацию в случае выбраковки норок. Потеря одного животного будет стоить ферме 30 евро.
Вспышка коронавируса среди норок в Литве: что известно
- В Литве выявление коронавируса на фермах началось после того, как почти 170 животных на ферме Danmink внезапно умерли. Позже анализ установил у них наличие SARS-CoV-2.
- Впоследствии на этой и второй ферме умерли еще более 150 животных.
- В правительстве надеются, что в случае вспышек коронавируса на других фермах, они не станут скрывать эту информацию от властей.
- Всего в стране есть 86 пушных ферм, на которых держат 1,6 миллиона норок.
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