Лидеры Чехии и Словакии вакцинировались в прямом эфире: фото, видео
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Словакии Зузана Чапутова публично сделали прививку от коронавируса. Они стали первыми вакцинированными людьми в своих странах.
Вакцинация в прямом эфире
Вместе с главой Чехии от коронавируса вакцинировали ветерана войны Эмилию Ржепикову. Об этом сообщает Укринформ.
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Бабиш решил первым вакцинироваться, чтобы на своем примере поощрить чехов к прививке.
Вакцина – это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни,
– подчеркнул премьер.
К слову вакцинация в Чехии началась 27 декабря. Первая партия прививок, которую привезли в страну, составляет около 10 тысяч доз.
Также препаратом Pfizer вакцинировалась президент Словакии. Процедуру транслировали в прямом эфире.
Что известно о вакцинации в Евросоюзе
- Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно.
- Сейчас каждая из стран ЕС сможет вакцинировать по несколько тысяч человек из приоритетных групп населения.
- Массовую вакцинацию начнут позже.
- Пока что единственная вакцина, которую одобрил европейский регулятор – это препарат от Pfizer и BioNTech.
Вакцинация ветеранки войны в Чехии / Фото novinky.cz
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