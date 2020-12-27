Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Словакии Зузана Чапутова публично сделали прививку от коронавируса. Они стали первыми вакцинированными людьми в своих странах.

Вакцинация в прямом эфире

Вместе с главой Чехии от коронавируса вакцинировали ветерана войны Эмилию Ржепикову. Об этом сообщает Укринформ.

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Бабиш решил первым вакцинироваться, чтобы на своем примере поощрить чехов к прививке.

Вакцина – это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни,

– подчеркнул премьер.

К слову вакцинация в Чехии началась 27 декабря. Первая партия прививок, которую привезли в страну, составляет около 10 тысяч доз.

Также препаратом Pfizer вакцинировалась президент Словакии. Процедуру транслировали в прямом эфире.

Что известно о вакцинации в Евросоюзе

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно.

Сейчас каждая из стран ЕС сможет вакцинировать по несколько тысяч человек из приоритетных групп населения.

Массовую вакцинацию начнут позже.

Пока что единственная вакцина, которую одобрил европейский регулятор – это препарат от Pfizer и BioNTech.



Вакцинация ветеранки войны в Чехии / Фото novinky.cz



Вакцинация в Чехии / Фото novinky.cz