Новое крупное исследование подтвердило, что людям с повышенным артериальным давлением не следует прерывать лечение гипертонии при инфицировании новым коронавирусом. Возможно, некоторые антигипертензивные препараты могут защищать их от тяжелого течения COVID-19.

Известно, что хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертонию, связаны с риском тяжелого течения COVID-19. В связи с этим ученые поднимали вопрос, не увеличивают ли этот риск препараты для снижения давления, пишет medrxiv.org.

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Как происходило исследование

В новом исследовании ученые проанализировали данные о более чем 8 тысячах пациентов в 39 больницах Франции – в 3700 из них была гипертония. За участниками наблюдали не меньше 30 дней.

Более 55% гипертоников принимали препараты, которые могут действовать на рецептор, через который коронавирус проникает в организм (ингибиторы АПФ или БАР). 38% получали другие препараты против повышенного давления – блокаторы кальциевых каналов и бета-блокаторы.

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Исследование показало, что смертность среди людей, которые получали ингибиторы АПФ и БАР, была примерно на том же уровне, что и у тех, кто их не принимал. Смертность у людей, лечившихся блокаторами кальциевых каналов была на 17% ниже, бета-блокаторами – на 20% ниже.

В выводах исследования ученые пишут, что новые данные подчеркивают, что лечение гипертонии не следует прерывать при COVID-19: результаты не демонстрируют увеличения смертности. Кроме того, есть вероятность, что блокаторы кальциевых каналов и бета-блокаторы немного защищают гипертоников от тяжелого течения инфекции. Этот эффект необходимо подтвердить в новых исследованиях.