Экспериментальная версия интерферона бета-1а показала значительный эффект в лечении госпитализированных пациентов с коронавирусом. Препарат снизил риск тяжелого течения и смертности на 79%.

Группа ученых из Великобритании исследовала эффективность экспериментальной версии интерферона бета-1а (ингаляционный препарат SNG001) компании Synairgen в лечении COVID-19, пишет The Lancet Respiratory Medicine.

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В ходе II фазы клинических испытаний он снизил риск тяжелого течения и смерти от коронавируса на 79%. Ранее этот вид интерферона применялся для уменьшения повреждения нервной системы и воспаления при рассеянном склерозе.

Как происходило исследование

В исследование было включено 101 пациент, 48 получали препарат SNG001, остальные – плацебо. Кислородной поддержке нуждались 66 пациентов из этой выборки. Через 15 дней у пациентов, получавших экспериментальное лечение, состояние по шкале клинического улучшения ВОЗ был в два раза лучше, чем у тех, кто не получал его, а через 28 дней – в три раза лучше.

По этой шкале значение 0 соответствует отсутствию болезни, а 8 – смерти. Однако исследователи не обнаружили существенной разницы между группами в сроках выписки из больницы.

Уменьшение смертности и тяжелого течения

За время исследования умерло трое пациентов, и все они были в группе плацебо. Авторы исследования выяснили, что у 22% больных, получавших плацебо, развился тяжелый ход COVID-19, в то время, как в группе SNG001 их было 13%. Ученые также отметили хорошую переносимость препарата, из побочных эффектов самым распространенным была головная боль.

В настоящее время единственный препарат, который официально рекомендован для лечения тяжелого COVID-19 во всем мире – это ремдесивир. Однако после ряда обнадеживающих исследований его эффективность попала под сомнение – ученые выяснили, что ремдесивир никак не влияет на снижение риска смертности пациентов.