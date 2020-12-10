Ежедневно украинцы вводят в поисковике гугл тысячи симптомов, лекарств и диагнозов. Большинство информации из интернета воспринимают за действительное и начинают самолечение.

Как не навредить своему здоровью и не попасться на недоказательные факты – читайте в материале 24 канала.

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Сейчас на пике заболеваемости ОРВИ и коронавирусом особенно трудно избежать паранойи и не поддаться соблазну проверить диагноз в интернете. Однако медики отмечают, в информационной сетке есть тысячи псевдостатей, которые не имеют никакой доказательной базы и могут навредить.

"Когда люди пытаются всячески найти все симптомы и загнать себя в тревожное состояние. За одним симптомом идет другой, еще хуже. И человек не останавливается, а продолжает дальше гуглить. Это может развивать психические нарушения", – отметила семейный врач Алина Волкивская.

Как гуглить безопасно

Если в конце концов почитать о возникших симптомах хочется в интернете, стоит гуглить правильно, отмечают врачи.

"Прежде всего мы выбираем поисковик гугл, лучше искать на английском языке, есть встроенные переводчики гугл. Можно на украинском, но по ключевым словам. Не нужно писать много информации, потому что чем больше информации, тем она не достовернее", – сказала семейный врач.

Существует несколько правил, как гуглить безопасно:

выбирать поисковик – гугл;

выбрать английский язык. Если не все понятно – воспользуйтесь Google Translate. Материалы "для пациентов" переводятся почти идеально.

искать исключительно по ключевым словам.

сайт и материал должен быть актуальным, поэтому важно обратить внимание на год публикации статьи.

Где искать достоверную информацию

Врач советует искать информацию в интернете только на проверенных ресурсах, таких как: Минздрав, Центр общественного здоровья, Covid19.gov.ua, Covid19.dec.gov.ua и не обращать внимание на домены.

Украинские ресурсы:

Минздрав (Министерство здравоохранения)

Центр общественного здоровья;

Covid19.gov.ua;

Covid19.dec.gov.ua;

Международные:

Mayo Clinic;

CDC (Центр по контролю и профилактике болезней), здесь есть много pdf-файлов;

WHO (ВОЗ)

AAP (Американская академия педиатрии)

AAFP (Американская академия семейной медицины)

UpToDate и Medscape (платные)

E-lactancia, Lact Med.

Однако в поиске симптомов в интернете главное не перестараться, говорят врачи. Ведь неправильный диагноз и самолечение может привести к обострению болезни и стать причиной беспокойства, что впоследствии перерастает в заболевание – "киберхондрию".

Лучше врача вас никто не оценит, гугл не сканер. Это не рентгеновский аппарат, который может просветить вас и выдать всю информацию,

– отметила Алина Волкивская.

Медики советуют не заниматься самолечением и при первых проявлениях болезни обращаться за консультацией к специалисту. А интернет использовать для большего восприятия и исследования вашей болезни.