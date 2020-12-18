Лаборантам, тестирующим на COVID-19, назначили выплаты
Верховная рада назначила выплаты сотрудникам лабораторий, занимающихся тестированием на COVID-19. Кроме того, отныне они будут иметь социальные гарантии.
18 декабря Верховная рада приняла законопроект №4464. За его принятие проголосовали 283 народных депутата, сообщает 24 канал.
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Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые работают в учреждениях здравоохранения. Так, отныне биологи, микробиологи, вирусологи, биохимики и ряд других профессионалов будут иметь такие же льготы, как и медицинские и фармацевтические работники:
- Право на надлежащие условия труда,
- Регулярное повышение квалификации,
- Бесплатное пользование информацией, которая необходима для осуществления профессиональной деятельности,
- Сокращенный рабочий день,
- Дополнительный оплачиваемый отпуск,
- Бесплатное получение в собственность земельного участка.
Перечень должностей профессионалов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики этих должностей определяет Минздрав.
Так теперь Кабмин должен установить доплаты к зарплате представителям этих профессий в размере, определенном для врачей.
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