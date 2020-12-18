Верховная рада назначила выплаты сотрудникам лабораторий, занимающихся тестированием на COVID-19. Кроме того, отныне они будут иметь социальные гарантии.

18 декабря Верховная рада приняла законопроект №4464. За его принятие проголосовали 283 народных депутата, сообщает 24 канал.

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Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые работают в учреждениях здравоохранения. Так, отныне биологи, микробиологи, вирусологи, биохимики и ряд других профессионалов будут иметь такие же льготы, как и медицинские и фармацевтические работники:

Право на надлежащие условия труда,

Регулярное повышение квалификации,

Бесплатное пользование информацией, которая необходима для осуществления профессиональной деятельности,

Сокращенный рабочий день,

Дополнительный оплачиваемый отпуск,

Бесплатное получение в собственность земельного участка.

Перечень должностей профессионалов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики этих должностей определяет Минздрав.

Так теперь Кабмин должен установить доплаты к зарплате представителям этих профессий в размере, определенном для врачей.