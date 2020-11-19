Чтобы показать, как курение влияет на ход коронавируса, исследователи использовали модель ткани дыхательных путей, созданных из стволовых клеток человека.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе наглядно показали влияние курения на течение COVID-19. Работа опубликована в журнале Cell Stem Cell.

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Большинство масштабных исследований и так демонстрируют, что активные курильщики имеют значительно выше риски получить тяжелую форму коронавируса и даже смерти.

Чтобы тщательно исследовать этот вопрос, американские ученые воссоздали процессы, которые происходят при инфицировании вирусом SARS-CoV-2 в легких курильщика. Ведь это первое место, куда попадает инфекция и именно там производится слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов.

Модельные ткани вырастили из стволовых клеток дыхательных путей, которые ученые взяли у 5 молодых здоровых некурящих людей. Чтобы точно воспроизвести негативное влияние курения, исследователи обрабатывали культуры клеток сигаретным дымом ежедневно в течение четырех дней. Время одного сеанса продолжалось как среднее время курения одной сигареты – 3 минуты.

Впоследствии ученые инфицировали как ткани, которые подвергались воздействию дыма, так и те, которых не подвергали этому влиянию.

Результаты исследования

Ученые заметили, что среди тканей, которые подвергались воздействию дыма, было в 2 – 3 раза больше инфицированных клеток .

. Авторы работы определили, что по крайней мере частично курения привело к более тяжелому течению коронавируса из-за блокирования интерферонов. Это белки, которые играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма, "предупреждая" неинфицированные клетки о появлении патогена в организме.



Микрофотография моделей тканей дыхательных путей. Слева – инфицированные "здоровые" ткани, справа – курильщика / Фото Cell Stem Cell

