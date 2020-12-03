Ранее волонтер Леся Литвинова помогала паллиативным пациентам. Сейчас же из-за вспышки коронавируса добавились еще и больные COVID-19.

Благотворительный фонд, которым управляет Литвинова, помогает пациентам получить кислород. Подробнее об этом рассказали в материале журналисты 24 канала.

Обратите внимание Назвали болезнь, с которой больные COVID-19, чаще всего нуждаются в госпитализации

Всего в наличии организации – более 200 аппаратов. И большая часть – еще в больных.

Человек приносит соответствующие документы или передает их вайбером. Затем получает концентратор на то время, которое требуется. Мы не ограничиваем срок. Кому-то надо неделю, чтобы восстановиться после больницы, а кому-то – пожизненно,

– отметила Литвинова.

Кому предоставляют концентратор

Кислородный концентратор – полубытовой прибор. Волонтеры утверждают, что предоставляют аппараты тем, кто уже выписался из больницы, но еще нуждается в кислородной реабилитации. Однако и в самых медучреждениях кислорода до сих пор не хватает.

Кислородные концентраторы благотворительного фонда / Скриншот с видео

Сейчас меньше половины койкомест оборудованы кислородом, а должно быть – не менее 80%. Поэтому кислородные концентраторы пригодились.

Как действует устройство

Однако арендовать аппарат для дыхания кислородом сейчас почти невозможно. Это стоит от 2 до 10 тысяч гривен в месяц. Цена зависит от мощностей прибора.

Впрочем специалисты объяснили, концентраторы только обогащают воздух кислородом, а не выдают медицинский продукт. И если для домашней реабилитации – это спасение, то для медучреждений панацеей могут быть специальные кислородные станции. Такие резервуары обеспечивают кислородом одну столичную больницу в течение нескольких дней.

Какие резервуары обеспечивают больницы

В Киевской городской клинической больницы № 6 заверили, что готовят документацию на еще одну емкость – большую. Ведь централизованная подача кислорода более качественная и дешевле, чем концентраторы.

Мы считали на 100 койкомест. Брали для сравнения кислородный концентратор с мощностью 150 литров в минуту. Его стоимость была 4 миллиона гривен,

– отметил эксперт в области изготовления медицинского кислорода Олег Настасяк.

Кислородная станция больницы / Скриншот с видео

Он добавил, что для того, чтобы поставить оборудование с мощностью 150 – 160 литров в минуту, нужно 120 тысяч гривен.

Концентраторы украинского производства

Концентраторов украинского производства пока нет. Поэтому для больниц закупают иностранные аппараты, различной мощности и по разным ценам – от 50 до 200 тысяч гривен за штуку.

Кислородные концентраторы различной мощности / Скриншот с видео

По словам главы Минздрава Максима Степанова, централизованную подачу кислорода организовать быстро невозможно: Нет емкостей для хранения.