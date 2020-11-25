Несмотря на открытие, есть ряд факторов, которые могут увеличить риск инфицирования. Напомним, до этого момента было хорошо известно, что дети еще и гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию.

Новое исследование группы врачей из США подтвердило, что дети меньше подвержены заражению по сравнению со взрослыми пациентами, пишет Jama.

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Как происходило исследование

Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Средний возраст детей – 9 лет, исследование продолжалось с апреля по сентябрь.

у 5 374 (4%) детей из этой выборки подтвердили коронавирус;

госпитализация понадобилась 359 пациентам;

умерли 8 инфицированных детей, причем у 6 из них были диагностированы сложные хронические заболевания.

Какие дети чаще заражаются коронавирусом

Авторы исследования обнаружили несколько факторов, которые могут повлиять на вероятность инфицирования. Так, дети с заболеваниями сердца на 18% чаще заражались коронавирусом по сравнению с теми, кто не имеет таких проблем со здоровьем. У пациентов с ментальными расстройствами риск инфицирования возрастал до 20%.

Вместе с тем наличие в анамнезе астмы и других респираторных заболеваний никак не влияло на вероятность заражения SARS-Cov-2.

Исследование также подтвердило повышенную уязвимость пациентов темнокожей расы, а также азиатского и латиноамериканского происхождения. Так, у темнокожих детей в 2,66 раза повышена вероятность получения положительного теста, у латиноамериканцев и азиатов – в 3,75 и в 2,04. Кроме того, у таких пациентов существенно повышен риск осложнений при COVID-19 по сравнению с белыми детьми.