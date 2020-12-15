Оккупационные власти Крыма объявили о начале вакцинации населения против коронавирусной болезни. Прививки в ближайшее время проведут 500 людям, сначала будут вакцинировать медиков.

В первый день планируют вакцинировать 30 – 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе оккупационных властей Крыма.

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Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек,

– говорится в сообщении оккупантов.

В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

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