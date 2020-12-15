В Крыму началась вакцинация против коронавируса
Оккупационные власти Крыма объявили о начале вакцинации населения против коронавирусной болезни. Прививки в ближайшее время проведут 500 людям, сначала будут вакцинировать медиков.
В первый день планируют вакцинировать 30 – 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе оккупационных властей Крыма.
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Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодня в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек,
– говорится в сообщении оккупантов.
В ближайшее время в Крым доставят дополнительно тысячу доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться. Вакцинацию будут проводить в поликлиниках.
Что известно о вакцине "Спутник"
- В России уже началась масштабная вакцинация населения.
- Для вакцинации россиян изготовили почти 2 миллиона доз препарата.
- О регистрации российской вакцины от COVID-19 Владимир Путин заявил еще 11 августа.
- Но полноценных клинических испытаний вакцина так и не прошла.
- Часть добровольцев, которые получили дозу препарата, все равно заразились коронавирусом.
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