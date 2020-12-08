В Крыму больные COVID-19 умирают в холодных палатах: пациенты бьют тревогу
В инфекционной больнице Ялты, которая расположена на территории оккупированного Россией Крыма, люди умирают в холодных палатах. Дело в том, что отопление в помещениях не включают. Тревогу начали бить сами пациенты, которые уже не могут там находиться.
Медучреждение переполнено пациентами. Речь идет о больнице, которая расположена по адресу проезд Бакунинский, 11. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
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"Люди умирают в холодных палатах", – написал Бабин. Он подчеркнул, что о ситуации рассказала одна из пациенток больницы Мария Хмара.
2 этажа с больными переполнены, а батареи ледяные,
– заявила женщина.
По ее словам, тепло в больницу подают лишь на несколько часов в сутки. Пациентка находится на лечение вместе с ребенком. Ей приходится спать в палате под 2 одеялами. Более того, пациенты спят одетыми.
Какая причина
Бабин пояснил, что основная причина коллапса простая – отсутствие даже минимального давления воды в городской отопительной системе.
Напомню, что южнобережная Ялта никак и никогда не зависела и не может зависеть от поставки воды с материковой Украины,
– заверил Бабин.
Он назвал причины водного коллапса Ялты:
- застройка города многоэтажным жильем для "колонизаторов" с перегрузкой в несколько раз возможностей водоканала;
- уничтожение оккупантами системы каптажей для поселков Большой Ялты;
- массовый спил леса;
- загрязнение строительным мусором лесных массивов водосбора.
COVID-19 в оккупированном Крыму: главное
- Как сообщили в незаконной оккупационной администрации, за последние сутки, 7 декабря, на полуострове зафиксировали еще 274 новых случая инфицирования COVID-19.
- По состоянию на 8 декабря в Крыму обнаружили уже 17 383 больных. В то же время умерли в результате недуга 339 человек.
- Оккупанты отмечали, что с 12 декабря планируют начать вакцинацию от коронавируса в Крыму. Будут использовать российский препарат "Спутник V". На полуостров уже завезли первые 500 доз вакцины для медиков.
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