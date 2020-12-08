В инфекционной больнице Ялты, которая расположена на территории оккупированного Россией Крыма, люди умирают в холодных палатах. Дело в том, что отопление в помещениях не включают. Тревогу начали бить сами пациенты, которые уже не могут там находиться.

Медучреждение переполнено пациентами. Речь идет о больнице, которая расположена по адресу проезд Бакунинский, 11. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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"Люди умирают в холодных палатах", – написал Бабин. Он подчеркнул, что о ситуации рассказала одна из пациенток больницы Мария Хмара.

2 этажа с больными переполнены, а батареи ледяные,

– заявила женщина.

По ее словам, тепло в больницу подают лишь на несколько часов в сутки. Пациентка находится на лечение вместе с ребенком. Ей приходится спать в палате под 2 одеялами. Более того, пациенты спят одетыми.

Какая причина

Бабин пояснил, что основная причина коллапса простая – отсутствие даже минимального давления воды в городской отопительной системе.

Напомню, что южнобережная Ялта никак и никогда не зависела и не может зависеть от поставки воды с материковой Украины,

– заверил Бабин.

Он назвал причины водного коллапса Ялты:

застройка города многоэтажным жильем для "колонизаторов" с перегрузкой в несколько раз возможностей водоканала;

уничтожение оккупантами системы каптажей для поселков Большой Ялты;

массовый спил леса;

загрязнение строительным мусором лесных массивов водосбора.

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