Ученые обнаружили, что смертельный американский вирус Чапаре, который вызывает кровотечение и похож на Эбола, может передаваться от человека к человеку.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что геморрагическая лихорадка Чапаре может распространяться среди людей. Об этом сообщает LiveScience.

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Исследователи говорят именно о вирусе Чапаре, который вызывает лихорадку, боль в животе, рвоту, кровоточивость десен, кожную сыпь и боль в глазах. Геморрагическая лихорадка может вызвать опасную для жизни органную недостаточность и кровотечение.

Лечения вируса Чапаре не существует! Помочь при болезни может лишь внутривенное введение жидкостей и поддерживающая терапия.

Когда был подтвержден первый случай

Первый случай вируса, похожего на Эбола, был подтвержден в 2004 году в сельской местности провинции Чапаре, Боливия. После этого, новых случаев заражения вирусов не наблюдалось до 2019 года.

Согласно опубликованным исследованиям, в 2019 году по меньшей мере 5 человек заразились Чапаре. Трое из них были работниками здравоохранения: врач-ординатор, медик скорой помощи и гастроэнтеролог. Они заразились после контакта с жидкостями инфицированных пациентов.

Ожидаются ли вспышки Чапаре в 2020 году

Вирусологи считают, что активных вспышек Чапаре в 2020 году не будет, и вирус не вызовет еще одну пандемию.

Вирус начал распространяться от человека к человеку через физиологические жидкости в районе, близком к столице Боливии Ла-Пас.

Как говорится в источниках, из-за этой "небольшой" вспышки уже умерли 3 человека.