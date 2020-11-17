Реанимация Черновицкой областной больницы переполнена больными COVID-19, свободные места появляются только тогда, когда кто-то из пациентов умирает. Увеличилось количество среди тяжелых больных пациентов молодого возраста.

Об очередях в реанимацию в интервью Суспільному рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов. По его словам, в реанимацию попадают только тяжелые больные, которые уже не могут самостоятельно дышать. За последние месяцы количество тяжелобольных молодых пациентов значительно увеличилось.

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Ночью со среды на четверг вообще была ситуация, когда кровать, на которой умер пациент, фактически оставалась свободной полчаса. Тело умершего еще находилось в отделении, а эту кровать перестелили, обработали и на нее была госпитализирована следующая пациентка,

- рассказал врач.

Также Андрей Аносов отметил, что если в начале эпидемии среди пациентов реанимации преобладали пожилые люди, то сейчас в реанимации стало больше пациентов молодого возраста.

Если весной, обычно, это были пожилые люди со значительными сопутствующими патологиями, то сейчас их меньше, потому что, извините, они уже вымерли. Сейчас есть пациенты до 30 лет. Вот на этой неделе умерла 27-летняя девушка,

- сказал Аносов.



Медсестры находятся в реанимации по шесть часов без перерыва / Фото общественное Буковина

Врач-анестезиолог Андрей Аносов работает с ковидными пациентами с начала пандемии, на протяжении всех 10 месяцев у него не было ни одного отпуска.

Также врач рассказал о молодых коллегах, которые вместе с ним работают в больнице, которые, по его словам, никогда не работали в непандемических условиях.

Они заменили почтенных врачей, сбежавших от COVID-19,

– отметил Аносов, добавив, что ему стыдно за них.

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