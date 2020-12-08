От коронавируса в Кропивницком умерла 14-летняя девочка. Впрочем, диагноз ей установили посмертно.

Родные девочки обвиняют в ее смерти врачей, которые поставили неправильный предварительный диагноз и якобы отказались ее госпитализировать. В то же время в медицинском учреждении утверждают, что мать сама отказалась от госпитализации ребенка, сообщает Точка доступа.

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Ночью мать вызвала к ребенку бригаду скорой медицинской помощи. Осмотрев пациентку, медики установили предварительный диагноз – "краснуха под вопросом".

Уважаемые родители нашего города, будьте осторожны, когда вызываете скорую своему ребенку. Они приедут, поставят диагноз "краснуха", предложат поехать в первую больницу, но она под COVID-19. Поэтому скажут, что лучше лечитесь дома и обратитесь к педиатру. А педиатр скажет, что у вас инфекционное, но не страшно – лечите как ОРВИ. Моего ребенка нет. Я хочу, чтобы эти псевдоврачи были наказаны,

– написала женщина в одном из сообществ в соцсети.

Вместе с тем в центре экстренной медицины и городском совете Кропивницкого приносят свои соболезнования, но вину медиков отрицают. Ведь в медицинской карточке мать девочки сама отказалась от госпитализации.

По словам руководителя центра экстренной медпомощи в Кировоградской области Александра Ярошенко, вызов поступил 1 декабря примерно в 1 ночи. У ребенка были температура 38,2, сыпь и затрудненное дыхание.

Там и першение в горле было. На самом деле это симптомы краснухи. Когда бригада собирала анамнез, не говорилось ни о каких контактах с больными коронавирусом или ОРВИ. Медики приняли решение госпитализировать девочку. По определенным причинам, которые мне неизвестны, мама отказалась от госпитализации, на что есть ее подпись в карточке,

– рассказал он.

3 декабря мать снова вызвала бригаду скорой – ребенка рвало с примесью крови и она потеряла сознание. К сожалению, по приезду медики зафиксировали смерть.

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