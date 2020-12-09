Кредитка за неделю: сколько пластика потребляет человек
Ежедневно люди вместе с пищей потребляют микроскопические кусочки пластика, со временем количество потребленного пластика просто поражает. В основном пластик попадает с питьевой водой, а также и с такими продуктами, как моллюски.
Какие объемы пластика мы потребляем с пищей
Всемирный фонд дикой природы (WWF International) провел исследование, согласно которому люди могут потреблять за неделю количество пластика, эквивалентное кредитной карте.
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В частности, за месяц в наш организм попадает ориентировочно кубик Lego – по весу пластика, а за год – количество пластика может равняться пожарной каске. При таком уровне потребления через десять лет мы могли бы съесть 2,5 килограмм пластика, что эквивалентно более чем двум большим кускам пластиковой трубы.
А за всю жизнь мы потребляем около 20 килограммов микропластика.
Количество пластика, которое потребляет человек-впечатляет / Фото Pixabay
Почему пластик попадает в пищу
Поскольку пластик не подвергается биологическому разложению, а только распадается на мелкие части, он попадает повсюду, в частности, в пищевую цепь.
Исследователи предостерегли, что в окружающей среде также растет количество более мелких частиц, то есть нанопластинок которые гораздо труднее обнаружить, и которые мы, вероятно, тоже попадают в наш организм, в частности лимфатическую систему.
Это маленькие бомбы замедленного действия, которые потенциально могут иметь очень опасные последствия для человека,
- заметили исследователи.
На что стоит обращать внимание
- Одноразовую посуду в основном изготовляют из 3 типов пластика: полиэтилен терефталат, или PET, полипропилен или PP, полистирол, или PS . Из них условно безопасный – полипропилен. С двумя другими все сложнее.
- Надо обязательно проверять маркировку. Если говорить о воде – многоразовые 19-литровые бутыли для воды изготовлены из пластика с маркировкой "7" PC-поликарбонат. Этот тип пластика считают токсичным, он не предназначен для контакта с пищевыми продуктами и водой.
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