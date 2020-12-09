Ежедневно люди вместе с пищей потребляют микроскопические кусочки пластика, со временем количество потребленного пластика просто поражает. В основном пластик попадает с питьевой водой, а также и с такими продуктами, как моллюски.

Какие объемы пластика мы потребляем с пищей

Всемирный фонд дикой природы (WWF International) провел исследование, согласно которому люди могут потреблять за неделю количество пластика, эквивалентное кредитной карте.

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В частности, за месяц в наш организм попадает ориентировочно кубик Lego – по весу пластика, а за год – количество пластика может равняться пожарной каске. При таком уровне потребления через десять лет мы могли бы съесть 2,5 килограмм пластика, что эквивалентно более чем двум большим кускам пластиковой трубы.

А за всю жизнь мы потребляем около 20 килограммов микропластика.



Количество пластика, которое потребляет человек-впечатляет / Фото Pixabay

Почему пластик попадает в пищу

Поскольку пластик не подвергается биологическому разложению, а только распадается на мелкие части, он попадает повсюду, в частности, в пищевую цепь.

Исследователи предостерегли, что в окружающей среде также растет количество более мелких частиц, то есть нанопластинок которые гораздо труднее обнаружить, и которые мы, вероятно, тоже попадают в наш организм, в частности лимфатическую систему.

Это маленькие бомбы замедленного действия, которые потенциально могут иметь очень опасные последствия для человека,

- заметили исследователи.

Стоит знать: в 2018 году Еврокомиссия ввела новые правила, которыми предлагает регулировать производство и утилизацию одноразовых пластиковых изделий. В частности, предлагают запретить использование пластиковой посуды, пластиковых приборов и коктейльных соломинок. В Украине сейчас законодательство мало контролирует экологические вопросы, очень важно самостоятельно быть сознательными потребителями.

На что стоит обращать внимание