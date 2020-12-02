На COVID-19 переболело около 3% населения Украины – такие данные Центра общественного здоровья Минздрава, причем в около 20% инфицированных сложное течение коронавирусного заболевания.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Телеграф.

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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, COVID-19 уже переболели примерно 3% населения Украины,

– отметила Микичак.

По ее словам, около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и в респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе.

Микичак также рассказала, что сейчас в Украине наблюдается прогрессивный рост, который добавился к росту сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

Какая заболеваемость COVID-19 в Украине