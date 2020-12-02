Коронавирусом переболели уже около 3% населения Украины, – Минздрав
На COVID-19 переболело около 3% населения Украины – такие данные Центра общественного здоровья Минздрава, причем в около 20% инфицированных сложное течение коронавирусного заболевания.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Телеграф.
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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, COVID-19 уже переболели примерно 3% населения Украины,
– отметила Микичак.
По ее словам, около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и в респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе.
Микичак также рассказала, что сейчас в Украине наблюдается прогрессивный рост, который добавился к росту сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.
Какая заболеваемость COVID-19 в Украине
- По состоянию на 2 декабря в Украине официально сообщили о 758 264 больных коронавирусом.
- 13 141 человек заболел COVID-19 в течение прошлых суток.
- Выздоровели 369 054 больных, из них в течение последних суток побороли болезнь – 13 882 пациента – это больше, чем суточный прирост инфицированных.
- Зато в больницы госпитализировали еще 1447 человек с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.
- Умерли от осложнений коронавируса 12 717 пациентов.
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