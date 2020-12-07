Миллионам британцев собираются вручить удостоверение вакцинации против коронавируса, подтверждающее, что они получили укол. В Британии призывают сохранять документ при себе.

Так, до конца декабря в Великобритании ожидается введение до четырех миллионов доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, пишет издание Daily Mail.

Читайте также Переболеть коронавирусом или вакцинироваться: какой иммунитет лучший

Что известно о вакцинации в Великобритании Вакцинация в Великобритании начнется 8 декабря утром.

утром. Первыми вакцинацию пройдут жители и сотрудники домов престарелых, лица от 80 лет, а также медперсонал, который лечит пациентов с коронавирусом.

Это первая страна в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Вакцина от Pfizer получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.

Издание пишет, что пациенты после прививки получат карточки. Они нужны для подтверждения того, что человек получил укол.

Пока неизвестно, обязательно ли иметь при себе карточки постоянно. Однако они будут раздаваться в каждом случае. На карточке крупным шрифтом спереди предупреждают: "Убедитесь, что вы держите эту карточку в сумке или в бумажнике",

Критики опасаются, что карточки являются шагом к возникновению "паспорта здоровья". Растет обеспокоенность тем, что как только они получат широкое распространение в Великобритании, работодатели могут требовать их.



Карточка о вакцинации от коронавируса / Фото: Getty Images / PA

Также многие в сети говорят, что карточки вакцинации даже можно сфальсифицировать.

В карточке будет отмечаться название вакцины, ее партия и дата ее введения. Британский министр Надхим Захави заявил, что рестораны и бары, вероятно, могут попросить доказательство вакцинации.

Думаю, вы, вероятно, обнаружите, что рестораны, бары, кинотеатры и другие места, спортивные площадки, возможно, также будут использовать эту систему,

– сказал он.