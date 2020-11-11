Американские биологи открыли в SARS-CoV-2 загадочный ген. Частица вируса была скрыта в геноме вируса, и его не брали в расчет. Однако это важно для разработки методов противодействия пандемии.

"Ген в гене": как нашли скрытый участок в SARS-CoV-2

Недавно идентифицированный ген ORF3d является примером так называемого перекрывающегося гена. Он скрывается в цепочке нуклеотидов и перекрывает закодированные последовательности других генов.

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Геном SARS-CoV-2 является одним из самых длинных доступных РНК-вирусов. Таким образом, они могут быть более подвержены геномному обману, чем другие РНК-вирусы,

- пояснил биоинформатик Чейз Нельсон.

На самом деле вирусы очень склонны к тому, что у них перекрываются гены, поэтому это не совсем шоковое открытие.

Как гены могут перекрываться

Гены, которые перекрываются, сложно идентифицировать в генетических последовательностях, ведь системы геномного сканирования могут пропускать их во время просмотра строк генетического кода: они запрограммированы на выбор отдельных генов, но не обязательно видят общие инструкции, общие для соседних нуклеотидов генов в последовательности.

Что касается SARS-CoV-2, это может создать серьезную слепую зону. Поэтому ученые стремятся понять как можно больше об этом разрушительном вирусе.

Почему открытие таинственного гена важно в случае COVID-19

Такие гены могут быть одним из арсенала способов, которыми коронавирусы эволюционировали для разрушения иммунитета хозяина,

- говорит ведущий ученый исследования Чейз Нельсон.

Исследователи обнаружили, что ген был идентифицирован предварительно, но только в одном варианте коронавирус поражает панголинов.

Эти два гена не связаны и кодируют совершенно разные белки, – отметил Нельсон.

Ученые пока очень мало знают об обнаруженном гене ORF3d, но очевидно, что он действительно вызывает сильный ответ антител.

Важно: для вируса, который имеет всего около 15 известных генов, открытие еще одного является значительным достижением. Насколько это важно для лечения COVID-19, теперь попытаются выяснить ученые.