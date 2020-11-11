В коронавирусе нашли "ген в гене": что означает скрытый участок SARS-CoV-2
Американские биологи открыли в SARS-CoV-2 загадочный ген. Частица вируса была скрыта в геноме вируса, и его не брали в расчет. Однако это важно для разработки методов противодействия пандемии.
"Ген в гене": как нашли скрытый участок в SARS-CoV-2
Недавно идентифицированный ген ORF3d является примером так называемого перекрывающегося гена. Он скрывается в цепочке нуклеотидов и перекрывает закодированные последовательности других генов.
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Геном SARS-CoV-2 является одним из самых длинных доступных РНК-вирусов. Таким образом, они могут быть более подвержены геномному обману, чем другие РНК-вирусы,
- пояснил биоинформатик Чейз Нельсон.
На самом деле вирусы очень склонны к тому, что у них перекрываются гены, поэтому это не совсем шоковое открытие.
Как гены могут перекрываться
Гены, которые перекрываются, сложно идентифицировать в генетических последовательностях, ведь системы геномного сканирования могут пропускать их во время просмотра строк генетического кода: они запрограммированы на выбор отдельных генов, но не обязательно видят общие инструкции, общие для соседних нуклеотидов генов в последовательности.
Что касается SARS-CoV-2, это может создать серьезную слепую зону. Поэтому ученые стремятся понять как можно больше об этом разрушительном вирусе.
Почему открытие таинственного гена важно в случае COVID-19
Такие гены могут быть одним из арсенала способов, которыми коронавирусы эволюционировали для разрушения иммунитета хозяина,
- говорит ведущий ученый исследования Чейз Нельсон.
Исследователи обнаружили, что ген был идентифицирован предварительно, но только в одном варианте коронавирус поражает панголинов.
Эти два гена не связаны и кодируют совершенно разные белки, – отметил Нельсон.
Ученые пока очень мало знают об обнаруженном гене ORF3d, но очевидно, что он действительно вызывает сильный ответ антител.
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