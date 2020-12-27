В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Александр Артемов. Мужчина на протяжении последних 60 дней находился в реанимации.

Подробнее о трагедии

О трагедии стало известно 27 декабря. О смерти Александра Артемова в фейсбуке сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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По ее словам, врачи, как могли, продлевали его жизнь. Но в итоге оказались бессильными перед страшным недугом.

Что известно об Александре Артемове

Он сначала заведовал инфекционной реанимацией в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, а на протяжении последних лет – в 5-й больнице Киева.

Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек... Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране. Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам,

– заметила Голубовская.



Александр Артемов / Фото взято из Фейсбука Ольги Голубовской