По состоянию на 5 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 168 военных.

В целом за время пандемии в ВСУ выздоровели 7 878 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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На изоляции находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 75 человек.

Что известно о последних летальных случаях в ВСУ

Умерли от осложнений 29 военных с начала эпидемии. За минувшие сутки зафиксировано 2 смерти:

Работник ВС Украины проходил лечение в ЦРБ города Козелец (Черниговской области). Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 23 ноября. Имел сопутствующие хронические заболевания.

Работник ВС Украины проходил лечение в ЦРБ города Староконстантинов (Хмельницкой области). Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 30 ноября. Проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала.

Новые случаи заражения:

За прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Черниговский военный госпиталь – 8 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Северного и Восточного регионов – по 3 военнослужащих,

Деснянский военный госпиталь – 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Западного, Южного и Центрального регионов, Белоцерковский военный госпиталь – по 1 военнослужащему,

Киевская и Запорожская ГКБ – по 1 работнику ВС Украины.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 158 человек:

Киевская область – 65 военнослужащих и 10 работников ВС Украины,

Одесская область – 10 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,

Львовская область – 8 военнослужащих,

Сумская область – 7 военнослужащих,

Днепропетровская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины,

Запорожская область – 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины,

Хмельницкая область – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Черниговская область – 5 военнослужащих,

Винницкая область – 4 военнослужащих,

Житомирская и Черкасская области – по 3 военнослужащих,

Ивано-Франковская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Харьковская и Тернопольская области – по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины,

Полтавская область – 2 военнослужащих,

Донецкая, Кировоградская и Ровненская области – по 1 военнослужащему,

Волынская область – 2 работника ВС Украины,

Николаевская область – 1 работник ВС Украины.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В целом с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за прошедшие сутки зафиксировано 226 летальных случаев.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала