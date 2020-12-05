Коронавирус в ВСУ: за сутки заболели 184 человека
По состоянию на 5 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 168 военных.
В целом за время пандемии в ВСУ выздоровели 7 878 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
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На изоляции находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 75 человек.
Что известно о последних летальных случаях в ВСУ
Умерли от осложнений 29 военных с начала эпидемии. За минувшие сутки зафиксировано 2 смерти:
- Работник ВС Украины проходил лечение в ЦРБ города Козелец (Черниговской области). Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 23 ноября. Имел сопутствующие хронические заболевания.
- Работник ВС Украины проходил лечение в ЦРБ города Староконстантинов (Хмельницкой области). Результат ПЦР-тестирования на COVID-19 от 30 ноября. Проведенная интенсивная терапия, к сожалению, положительного результата не дала.
Новые случаи заражения:
За прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек:
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Черниговский военный госпиталь – 8 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Северного и Восточного регионов – по 3 военнослужащих,
- Деснянский военный госпиталь – 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Западного, Южного и Центрального регионов, Белоцерковский военный госпиталь – по 1 военнослужащему,
- Киевская и Запорожская ГКБ – по 1 работнику ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 158 человек:
- Киевская область – 65 военнослужащих и 10 работников ВС Украины,
- Одесская область – 10 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,
- Львовская область – 8 военнослужащих,
- Сумская область – 7 военнослужащих,
- Днепропетровская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины,
- Запорожская область – 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины,
- Хмельницкая область – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Черниговская область – 5 военнослужащих,
- Винницкая область – 4 военнослужащих,
- Житомирская и Черкасская области – по 3 военнослужащих,
- Ивано-Франковская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
- Харьковская и Тернопольская области – по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины,
- Полтавская область – 2 военнослужащих,
- Донецкая, Кировоградская и Ровненская области – по 1 военнослужащему,
- Волынская область – 2 работника ВС Украины,
- Николаевская область – 1 работник ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
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