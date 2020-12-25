По состоянию на 25 декабря в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса лечатся 2 436 военных и работников ВС. За минувшие сутки его обнаружили у 126 новых больных и еще 1 летальный случай.

На изоляции и самоизоляции находятся 385 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Актуально Коронавирус в Украине: 11 035 новых больных, из них 484 ребенка и 388 медиков

За минувшие сутки больше всего новых больных коронавирусом среди военных зарегистрировали в Киевской и Одесской областях.

В больницы госпитализировали 13 пациентов:

Военно-медицинский клинический центр Южного и Западного регионов, 66 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащие.

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Мариупольский, Мукачевский и Деснянский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Коростышевская ЦРБ – 1 работник ВС Украины.

Другие пациенты остались лечиться дома на самоизоляции. Отмечается, что их состояние удовлетворительное, и они получают необходимое лечение.

От коронавируса умер еще один военный

В результате осложнений коронавируса скончался военный, который лечился в Центральной городской больнице города Сумы со 2 декабря. Несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 11 074 военных и работников ВСУ. При єтом умерли 37 больных.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что чаще всего военные заражаются коронавирусом во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.