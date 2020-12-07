Коронавирус в ВСУ: заболеваемость резко пошла на спад
В течение 6 декабря в рядах Вооруженных сил Украины подтвердили 32 новых заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 обнаружили уже у 11 171 человека.
По состоянию на 7 декабря в ВСУ коронавирусом болеет 3 271 человек. Об этом сообщили в фейсбуке командования Медицинских сил.
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Всего за время эпидемии выздоровели 7 900 человек. К сожалению, побороть COVID-19 не удалось 29 военным.
Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 524 человека.
У 63 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток.
За сутки 6 декабря зарегистрировали 32 новых случая заболевания коронавирусом.
В учреждения здравоохранения госпитализировали 9 человек:
- Черниговский военный госпиталь – 6 военных;
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ, Военно-медицинский клинический центр Западного и Северного региона – по 1 военному.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 24 человека:
- Киевская область – 15 военных и 3 работника ВСУ;
- Николаевская область – 4 военных;
- Тернопольская область – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.
К слову, анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими.
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