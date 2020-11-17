Коронавирус в ВСУ: болезнь унесла жизнь еще одного военного
За сутки 16 ноября в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом заболели 129 человек. Кроме этого, 1 военнослужащий умер от осложнений болезни.
Сейчас коронавирусом в ВСУ болеют 2 401 человек, выздоровели – 5 614 больных. Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке. На самоизоляции находятся 368 военных.
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Что известно об умершем
Военнослужащий заболел 14 октября и лечился самостоятельно. За помощью обратился 19 октября. Поэтому мужчину госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. У больного обнаружили негоспитальную правостороннюю пневмонию.
Впоследствии состояние здоровья пациента резко ухудшилось, терапия не помогала. Кроме этого, у военного были хронические сопутствующие заболевания.
К слову, всего коронавирус унес жизни 24 украинских военных.
Подробнее о новых случаях болезни
Так, за сутки 16 ноября COVID-19 заразились 129 человек. В медучреждения госпитализированы 22 военнослужащих.
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона и 66 военный мобильный госпиталь – по 4 военнослужащих;
- Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Южного и Северного региона – по 2 военнослужащих;
- Хмельницкий военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Мукачевский и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
- Городская больница города Балаклея – 1 работник ВСУ.
Отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Кроме того, дома лечатся 107 человек. Больше всего – в Одесской, Львовской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях. У военных наблюдается легкое течение заболевания.
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