За сутки 16 ноября в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом заболели 129 человек. Кроме этого, 1 военнослужащий умер от осложнений болезни.

Сейчас коронавирусом в ВСУ болеют 2 401 человек, выздоровели – 5 614 больных. Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке. На самоизоляции находятся 368 военных.

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Что известно об умершем

Военнослужащий заболел 14 октября и лечился самостоятельно. За помощью обратился 19 октября. Поэтому мужчину госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. У больного обнаружили негоспитальную правостороннюю пневмонию.

Впоследствии состояние здоровья пациента резко ухудшилось, терапия не помогала. Кроме этого, у военного были хронические сопутствующие заболевания.

К слову, всего коронавирус унес жизни 24 украинских военных.

Подробнее о новых случаях болезни

Так, за сутки 16 ноября COVID-19 заразились 129 человек. В медучреждения госпитализированы 22 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона и 66 военный мобильный госпиталь – по 4 военнослужащих;

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Южного и Северного региона – по 2 военнослужащих;

Хмельницкий военный госпиталь – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Мукачевский и Николаевский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Городская больница города Балаклея – 1 работник ВСУ.

Отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, дома лечатся 107 человек. Больше всего – в Одесской, Львовской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях. У военных наблюдается легкое течение заболевания.

Обратите внимание! За сутки 16 ноября в Украине обнаружили 11 968 человек. В целом с начала пандемии заразились более 557 тысяч украинцев. Выздоровели от коронавируса 250 983 человека умерли от осложнений болезни – 9 856 пациентов.