Коронавирус в Вооруженных силах Украины: зарегистрировали 85 больных, и смерть военного
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки зарегистрировали 85 случаев передачи коронавирусной болезни. По состоянию на 15 декабря лечатся от недуга 3 193 военных.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 398 человек, из них у 177 человек завершается в ближайшие трое суток. Всего за время пандемии выздоровели от COVID-19 – 8 994 военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Украины.
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Что известно о смерти военного
К сожалению, по состоянию на 15 декабря в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 33 летальных случая вследствие осложнений коронавируса. Известно, что военный находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице (Львовщина).
Несмотря на проведенное лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия, К сожалению, положительного результата не дала.
По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания,
- говорится в сообщении медслужбы.
За сутки госпитализировали в больницы 5 военных. Они имеют средней и сложной тяжести течение заболевания. В какие учреждения госпитализировали больных:
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих.
- Запорожский военный госпиталь – 1 военнослужащий.
- Черновицкий военный госпиталь – 1 работник ВС Украины.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 80 человек. Их состояние здоровья тоже стабильное, у них легкое течение заболевания.
- Киевская область – 18 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.
- Львовская и Днепропетровская области – по 10 военнослужащих.
- Винницкая и Донецкая области – по 7 военнослужащих.
- Хмельницкая область – 5 военнослужащих.
- Житомирская область – 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.
- Одесская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.
- Ровенская область – 4 военнослужащих.
- Закарпатская область – 3 военнослужащих.
- Черкасская область – 2 военнослужащих.
- Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Черниговская области – по 1 военнослужащему.
- Черновицкая область – 1 работник ВС Украины.
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