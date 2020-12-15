В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки зарегистрировали 85 случаев передачи коронавирусной болезни. По состоянию на 15 декабря лечатся от недуга 3 193 военных.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 398 человек, из них у 177 человек завершается в ближайшие трое суток. Всего за время пандемии выздоровели от COVID-19 – 8 994 военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Украины.

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Что известно о смерти военного

К сожалению, по состоянию на 15 декабря в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 33 летальных случая вследствие осложнений коронавируса. Известно, что военный находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице (Львовщина).

Несмотря на проведенное лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия, К сожалению, положительного результата не дала.

По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания,

- говорится в сообщении медслужбы.

За сутки госпитализировали в больницы 5 военных. Они имеют средней и сложной тяжести течение заболевания. В какие учреждения госпитализировали больных:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военнослужащих.

Запорожский военный госпиталь – 1 военнослужащий.

Черновицкий военный госпиталь – 1 работник ВС Украины.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 80 человек. Их состояние здоровья тоже стабильное, у них легкое течение заболевания.