В Украине снова больше людей выздоровели от коронавируса, чем заболели. За прошедшие сутки, 8 декабря, COVID-19 диагностировали у 12 585 граждан. Зато выздоровели 14 554 инфицированных, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 декабря: начало конца – старт вакцинации населения, спад в Украине

Наибольшее количество больных – в городе Киеве (1 728), а также в Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

На протяжении 8 декабря в Украине провели 58 271 тестирование. В частности, методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449.

Коронавирус в регионах:

Киев – 84 538 случаев;

Винницкая область – 18 988 случаев;

Волынская область – 26 832 случая;

Днепропетровская область – 46 056 случаев;

Донецкая область – 27 044 случая;

Житомирская область – 32 498 случаев;

Закарпатская область – 25 029 случаев;

Запорожская область – 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 730 случаев;

Киевская область – 45 497 случаев;

Кировоградская область – 6 524 случая;

Луганская область – 7 275 случаев;

Львовская область – 51 375 случаев;

Николаевская область – 22 127 случаев;

Одесская область – 54 123 случая;

Полтавская область – 27 222 случая;

Ровенская область – 34 578 случаев;

Сумская область – 34 226 случаев;

Тернопольская область – 30 203 случая;

Харьковская область – 60 273 случая;

Херсонская область – 12 826 случаев;

Хмельницкая область – 32 960 случаев;

Черкасская область – 28 728 случаев;

Черновицкая область – 35 826 случаев;

Черниговская область – 22 167 случаев.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в течение 8 декабря коронавирус подтвердили у 111 военных. По состоянию на 9 декабря в рядах ВСУ коронавирусом болеет 3 120 человек. С начала пандемии выздоровели 8 310 больных. К сожалению, 30 военных погибли. Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 527 человек.

в течение 8 декабря коронавирус подтвердили у 111 военных. По состоянию на 9 декабря в рядах ВСУ коронавирусом болеет 3 120 человек. С начала пандемии выздоровели 8 310 больных. К сожалению, 30 военных погибли. Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 527 человек. Сколько медиков заболели COVID-19: на протяжении прошлых суток болезнь обнаружили у 682 медработников. Всего COVID-19 в Украине заболели 43 563 медика. По меньшей мере 374 из них умерли во время течения заболевания, но больше 27 тысяч – выздоровели.

Кабмин может ввести локдаун с 8 до 24 января

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине вводят локдаун. Правительство уже установило дату и срок жестких ограничений – они будут действовать с 8 до 24 января 2021 года. А общенациональный действующий карантин продлен до 28 февраля.

Во время локдауну в стране будет запрещено:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольных.

Работа кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Проведение культурных массовых мероприятий.

Работа продовольственных и непродовольственных рынков.

Прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

В Киеве госпитализировали рекордное количество людей

В Киеве не проходит заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1 728 инфикованих. В столичные больницы госпитализировали 127 больных. Это наибольшее количество госпитализированных в городе за сутки.

Новости о коронавирусе в мире 9 декабря

Согласно данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 68 миллионов человек. К сожалению, от осложненного течения болезни умерли 1 559 210 инфицированных. Продолжают лечиться от COVID-19 в мире 22,6 миллиона человек, поскольку более 44 миллионов больных уже преодолели болезнь.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 15 172 605;

Индия – 9 735 850;

Бразилия – 6 674 999;

Россия – 2 518 551;

Франция – 2 363 197.

Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса

Израиль утром 9 декабря получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарство уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva. Первыми планируют вакцинировать медиков, а после них – жителей и работников домов престарелых, а также других людей, которые находятся в группе риска. Впрочем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов стать первым человеком, который примет дозу вакцины. В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна.

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Патриция и Лесли Маквотерс / Фото nypost.com

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