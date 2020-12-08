По состоянию на 8 декабря в Украине положительная динамика по COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели. В мире тоже положительные новости – началась вакцинация населения, так, первые прививки получили британцы. Ученые заявили об эффективности в 97% еще одной вакцины-кандидата. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 декабря.

Новости о коронавирусе в Украины 8 декабря

Суточная статистика

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 12 860 человек, в то время как суточный прирост больных – 10 811. В госпитализации нуждались 1 319 больных. От осложнений умерли 195 пациентов. Украинские лаборатории в течение суток провели 55 070 тестирований: методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24 352. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает 24 канал.

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Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 832 758 человек, из них по состоянию на 8 декабря выздоровели – 436 564 больных, умерли от осложнений болезни – 13 928 пациентов.

Ситуация с COVID-19 в регионах

Киев – 82 810 инфицированных;

Винницкая область – 18 824 инфицированных;

Волынская область – 26 475 инфицированных;

Днепропетровская область – 45 752 инфицированных;

Донецкая область – 26 235 инфицированных;

Житомирская область – 32 354 инфицированных;

Закарпатская область – 24 886 инфицированных;

Запорожская область – 37 885 инфицированных;

Ивано-Франковская область – 39 541 инфицированный;

Киевская область – 44 554 инфицированных;

Кировоградская область – 6 418 инфицированных;

Луганская область – 7 141 инфицированный;

Львовская область – 50 787 инфицированных;

Николаевская область – 21 798 инфицированных;

Одесская область – 52 853 инфицированных;

Полтавская область – 26 571 инфицированный;

Ровненская область – 34 088 инфицированных;

Сумская область – 33 904 инфицированных;

Тернопольская область – 29 977 инфицированных;

Харьковская область – 59 739 инфицированных;

Херсонская область – 12 493 инфицированных;

Хмельницкая область – 32 539 инфицированных;

Черкасская область – 27 913 инфицированных;

Черновицкая область – 35 622 инфицированных;

Черниговская область – 21 599 инфицированных.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : 148 новых случаев передачи коронавируса среди военных. По состоянию на 8 декабря в ВСУ коронавирусом болеют 3 266 человек. Удалось с начала пандемии побороть болезнь 8 087 людям. К сожалению, инфицирование стало смертельным для 29 пациентов. Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 524 человека. В 85 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток.

: 148 новых случаев передачи коронавируса среди военных. По состоянию на 8 декабря в ВСУ коронавирусом болеют 3 266 человек. Удалось с начала пандемии побороть болезнь 8 087 людям. К сожалению, инфицирование стало смертельным для 29 пациентов. Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 524 человека. В 85 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток. Сколько медиков заболели COVID-19: на протяжении прошлых суток заразились 512 медработников. Всего COVID-19 в Украине заболели 43 692 медика. По меньшей мере 361 из них умер во время течения заболевания, но около 30 тысяч – выздоровели.

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Когда вакцина от COVID-19 появится в украинских аптеках

В Министерстве здравоохранения заявили, что появление вакцины от COVID-19 в украинских аптеках произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. В ведомстве отметили, что в Украине большое количество групп риска. Также в Минздраве сообщили, что Украина будет получать вакцину от COVID-19 несколькими траншами.

Первый составит около 1 миллиона 200 тысяч доз, а в приоритете первого этапа будут работники здравоохранения.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Супрун обвинила Минздрав в манипуляции и лжи

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пока слишком рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. По ее словам, "показательное освещение выгодных руководству Минздрава показателей и статистики только ухудшает положение вещей, поскольку создает иллюзию контроля над ситуацией, что является неправдой".

Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что на десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетности об успехах, украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь.

Ульяна Супрун подчеркнула, что за ноябрь-начало декабря в объемах тестирования абсолютно ничего не изменилось.

Новости о коронавирусе в мире 8 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 67 миллионов 679 тысяч человек. К сожалению, от осложненного течения болезни умерли более полутора миллиона жителей планеты. Продолжают лечиться от COVID-19 в мире 22,5 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 14 955 024;

Индия – 9 703 770;

Бразилия – 6 623 911;

Россия – 2 492 713;

Франция – 2 349 059.

Вакцину от коронавируса ввели первым британцам

Маргарет Кинан – 90-летняя жительница Северной Ирландии – стала первой женщиной в мире, которая получила вакцину от коронавируса. В следующем году женщине исполнится 91 год, и она назвала вакцину "лучшим подарком на день рождения".

Вакцинацию пожилой женщине провели в университетской больнице города Ковентри в пределах массовой вакцинации, запланированной правительством Великобритании.

Маргарет Кинан ввели вакцину в 6:31 утра 8 декабря. Это первая из 800 тысяч вакцин Pfizer BionTech, которые планируют ввести в ближайшие недели. Великобритания сначала вакцинирует людей пожилого возраста – старше 80 лет. К концу декабря всего планируют вакцинировать до 4 миллионов человек.

Уильям Шекспир стал вторым человеком в мире, которого вакцинировали от COVID-19.

Да, это полный тезка известного поэта и драматурга Уильяма Шекспира. 81-летнему "Биллу" Уильяму Шекспиру сделали прививку от COVID-19 сразу же после 90-летней Маргарет Кинан.

BREAKING: The 2nd person in the world to have the Covid vaccine is... this is not a joke... WILLIAM SHAKESPEARE from Warwickshire!!! pic.twitter.com/yNbPLXLhfP — Piers Morgan (@piersmorgan) December 8, 2020

ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения высказались против принудительной прививки от коронавируса. В то же время правительствам следует направить усилия на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Настойчивую рекомендацию сделать прививку могут получить, например, медики в отделениях интенсивной терапии. Потому что в таком случае вакцинация необходима для безопасности медработников и пациентов.

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В локдаун после праздников: в Германии рассматривают введение жесткого карантина

Немецкие власти не исключают, что после Рождества введут очень жесткий карантин. Во время локдауна будут работать только продуктовые магазины.

Вероятные сроки введения локдауна – с 27 декабря до 10 января. Напомним, что в Германии уже действует жесткий карантин. Не работают заведения общественного питания, спортзалы, бассейны, а также учреждения культуры – музеи и театры.

Также впервые за 10 лет запретили все рождественские ярмарки. Демонтировали торговые ряды, павильоны и карусели.

Исследования коронавируса

Китайская вакцина Sinovac показала эффективность до 97%

Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при разработке китайской вакцины от коронавируса Sinovac добилась эффективности 97%. Промежуточные испытания оказались более чем успешными. Испытания вакцины проводились с августа 2020 года. 7 декабря в Индонезию поступило 1,2 миллиона доз этой вакцины.

В январе Индонезия должна получить еще 1,8 миллиона доз вакцины Sinovac. Опыты также проводились в Бразилии и Турции.

Как правильно проветривать автомобиль, чтобы не подцепить COVID-19: исследование

Чтобы изучить распространение воздушных потоков в машине, ученые использовали компьютерное моделирование. Авторы исследования провели симуляцию различных вариантов проветривания легкового автомобиля с различными комбинациями открытых окон и использованием системы вентиляции машины, пишет Science Advances.

Внимание! Открывание окон – более эффективная мера профилактики COVID-19, чем использование кондиционера, поскольку это помогает снизить концентрацию вируса в воздухе внутри салона.

Как не подхватить коронавирус в авто:

Если все окна машины открыты, то в салоне образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны. Поэтому такой режим проветривания потенциально является наиболее безопасным с точки зрения риска заражения, если водитель и пассажир сидят с разных сторон.

Оказалось, что риск инфицирования будет ниже, если открыть окна напротив людей, находящихся в автомобиле.

Ученые подчеркивают, что полностью устранить риск заражения в машине невозможно. С точки зрения профилактики более надежные меры – отказ от путешествия. Кроме того, вентиляция не отменяет необходимости носить маски.

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Не респираторный вирус: впервые проследили, как коронавирус атакует клетки по всему организму

Коронавирус SARS-CoV-2 перестали считать исключительно респираторным вирусом, как было в начале пандемии. Ведь COVID-19 повреждает многие внутренние органы и даже влияет на нервную систему.

Опыты проводили на грызунах. Чтобы модель инфицирования была более подобной человеческой, в сердцах и других жизненно важных органах мышей ученые создали человеческую версию белка ACE2. Ведь именно благодаря ему вирус проникает в здоровые клетки.

Далее ученые ввели SARS-CoV-2 в кровь подопытных и наблюдали, как он добирается к различным органам и инфицирует их. Исследователи внимательно следили за изменениями в организме и отслеживали уровень определенных генов и белков.