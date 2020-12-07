С начала пандемии в Украине обнаружили 821 947 больных коронавирусом. В Минздраве объяснили снижение заболеваемости COVID-19. Будет ли работать междугородное и международное сообщение во время локдауна. Вакцинированным против коронавируса британцам будут вручать свидетельства вакцинации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 7 декабря

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 8 641 случай инфицирования коронавирусом. Уменьшение случаев передачи COVID-19 связано с меньшим количеством тестирований, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 декабря: вакцинация в США, первый мобильный госпиталь в Украине

Так, в течение воскресенья 6 декабря украинские лаборатории провели 33 502 тестирований на выявление коронавирусной болезни, из них методом ПЦР провели 27 881 исследование, методом ИФА – 5 621. Тогда как, в четверг, 3 декабря украинские лаборатории провели почти 75 тысяч тестирований (в том числе методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852).

Вернемся к статистике – за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 145 летальных исходов в результате коронавируса. Еще 5 123 человека – выздоровели.

За этот же период в больницы госпитализировали 1 776 людей с подозрением или уже подтвержденным диагнозом COVID-19, они нуждаются в усиленной терапии или присмотре врачей.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 821 947 больных COVID-19. Из них 423 704 уже выздоровели. Зато умерли от осложнений болезни — 13 733.

Статистика коронавируса в областях

Киев – 81 335 инфицированных;

Винницкая область – 18 714 инфицированных;

Волынская область – 26 211 инфицированных;

Днепропетровская область – 45 040 инфицированных;

Донецкая область – 25 792 инфицированных;

Житомирская область – 32 318 инфицированных;

Закарпатская область – 24 663 инфицированных;

Запорожская область – 36 937 инфицированных;

Ивано-Франковская область – 39 438 инфицированных;

Киевская область – 43 854 инфицированных;

Кировоградская область – 6 360 инфицированных;

Луганская область – 7 088 инфицированных;

Львовская область – 50 175 инфицированных;

Николаевская область – 21 429 инфицированных;

Одесская область – 51 810 инфицированных;

Полтавская область – 25 655 инфицированных;

Ровненская область – 33 714 инфицированных;

Сумская область – 33 658 инфицированных;

Тернопольская область – 29 788 инфицированных;

Харьковская область – 59 393 инфицированных;

Херсонская область – 12 159 инфицированных;

Хмельницкая область – 32 429 инфицированных;

Черкасская область – 27 167 инфицированных;

Черновицкая область – 35 378 инфицированных;

Черниговская область – 21 442 инфицированных.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: с начала пандемии коронавирус обнаружили у 11 171 военного. Сейчас болеет 3 271 человек, 32 из которых обнаружили за минувшие сутки. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 524 военных и работников ВС. С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 900 человек, но 29, к сожалению, умерли.

с начала пандемии коронавирус обнаружили у 11 171 военного. Сейчас болеет 3 271 человек, 32 из которых обнаружили за минувшие сутки. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 524 военных и работников ВС. С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 900 человек, но 29, к сожалению, умерли. Сколько медиков заболели COVID-19: за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 284 медработников. Всего с начала 2020 года болезнь диагностировали 43 180 медикам. По меньшей мере 361 из них умер во время течения заболевания, но более 26 263 уже выздоровели.

Впервые с августа: в Минздраве объяснили снижение заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения представило недельную статистику распространения коронавируса и сообщило о снижении заболеваемости впервые с августа. Количество заболевших уменьшилось почти на 7 тысяч. При этом Максим Степанов отметил, что за неделю было сделано 279 тысяч тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе. По его словам, это заслуга карантина выходного дня и соблюдения противоэпидемических мер.

Нужны ли в Украине мобильные госпитали: ответ экс-главы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас продолжаются работы по развертыванию мобильных госпиталей. В частности их создадут в Николаеве, Киеве, Одессе и Донецкой области. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая советует мэрам обратить внимание на санатории, ведь они имеют все базовые вещи: отдельные комнаты, медицинские кадры. Там нужно лишь провести медицинские генераторы. Но также она считает, что пока рано переходить к экстренной ситуации – построению мобильных полевых госпиталей.

Кулеба заявил, что Украина должна получить вакцину против COVID-19 в первой очереди

Пока нет точной информации, когда вакцина против COVID-19 поступит в Украину. Однако, несмотря на то, что наша страна не принадлежит к числу богатейших стран мира, Украина не останется во второй половине мировой очереди. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует остаться в стороне от первой мировой очереди вакцинации. И этого, по мнению Кулебы, можно достичь благодаря активному участию в COVAX и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми.

Кулеба рассказал, когда украинцам разрешат ездить в страны ЕС

Открытие границ Евросоюза для украинцев не связано с вопросом общей вакцинации. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все зависит от эпидемиологической ситуации как в Украине, так и в странах ЕС. Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме Евросоюза. По его словам, сейчас для граждан Украины открыты границы 63 стран, из них 10 – в Европе.

Будет ли работать междугороднее и международное сообщение во время локдауна: правительство готовит ограничения

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что локдаун в Украине с высокой вероятностью введут в период новогодних праздников в январе. В то же время общественный транспорт продолжит работать, но с усиленными ограничениями, в частности с использованием исключительно сидячих мест. Въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

Новости коронавирус в мире 7 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 67 миллионов людей. Впрочем, 1 537 309 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире почти 22,5 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 14 761 576;

Индия – 9 677 203;

Бразилия – 6 603 540;

Россия – 2 466 961;

Франция – 2 345 648.

"Коронавирусная" ID-карта: как выглядит документ в Британии, подтверждающий вакцинацию

Миллионам британцев собираются вручить удостоверение вакцинации против коронавируса, которое подтверждает, что они получили укол. Они будут раздаваться в каждом случае. На карточке крупным шрифтом спереди предупреждают: "Убедитесь, что вы держите эту карточку в сумке или в кошельке". Пока неизвестно, обязательно ли иметь при себе карточки постоянно. Но критики опасаются, что карточки являются шагом к возникновению "паспорта здоровья". Растет обеспокоенность тем, что как только они получат широкое распространение в Британии, работодатели могут потребовать их.



Карта вакцинации от коронавируса / Фото: Getty Images / PA

Как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников: советы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения прежде всего советует во время пандемии COVID-19 на новогодние праздники остаться дома и провести эти дни в кругу семьи. Лучше полностью отказаться от мест большого скопления людей и социальных контактов. Кроме того, не следует приглашать большие компании к себе домой или идти к ним в гости. А если все же решили праздновать с членами других домов, проводите встречи на улице. В ВОЗ настаивают, что маска и социальная дистанция являются основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик, а покупки лучше делать онлайн.

Стоит знать Спорт, сауна и алкоголь: от чего нужно отказаться, если переболели COVID-19 и как надолго

Исследования коронавируса, лекарства и вакцины

Препарат против гриппа за 24 часа вылечил хорьков от коронавируса

Речь идет о препарате молнупиравир. Если клинические испытания на людях покажут те же результаты и пациенты с COVID-19 перестанут быть заразными в течение 24 часов, молнупиравир может изменить ход пандемии, считают ученые. Подробнее об этом лекарстве мы рассказали здесь.

Переболеть коронавирусом или вакцинироваться: какой иммунитет лучше

Что эффективнее поможет сформировать иммунитет: переболеть COVID-19 или вакцинироваться? Длится ли естественный иммунитет дольше, чем от прививки? Преимущества и недостатки вакцинации, а также о том, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом. Однозначных ответов нет, но предсказать последствия инфицирования коронавирусом сложно. Основное преимущество вакцины в том, что она предсказуема и безопасна. Больше о преимуществах и недостатках каждого способа читайте по ссылке.