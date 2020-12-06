Новости о коронавирусе 6 декабря: вакцинация в США, первый мобильный госпиталь в Украине
В Украине, где за минувшие сутки зафиксували11 590 новых случаев, разворачивается первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. В Великобритании и США заявили о начале вакцинации против коронавируса со следующей недели. Вакцина против коронавирусной инфекции может сформировать иммунитет на 90 дней. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 6 декабря
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 6 декабря в Украине подтвердили 11 590 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
Всего с начала пандемии в Украине заразились 813 306 человек. Количество выздоровевших достигло 418 581. С начала пандемии умерли 13 588 человек.
Количество случаев COVID-19 в регионах:
- Киев – 79 809 случаев;
- Винницкая область – 18 587 случаев;
- Волынская область – 26 019 случаев;
- Днепропетровская область – 44 080 случаев;
- Донецкая область – 25 547 случаев;
- Житомирская область – 31 967 случаев;
- Закарпатская область – 24 541 случай;
- Запорожская область – 36 539 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 373 случая;
- Киевская область – 43 219 случаев;
- Кировоградская область – 6254 случая;
- Луганская область – 7027 случаев;
- Львовская область – 49 831 случай;
- Николаевская область – 21144 случаи;
- Одесская область – 51 148 случаев;
- Полтавская область – 25 228 случаев;
- Ровенская область – 33 508 случаев;
- Сумская область – 33 181 случай;
- Тернопольская область – 29 594 случая;
- Харьковская область – 59 285 случаев;
- Херсонская область – 11 915 случаев;
- Хмельницкая область – 32 286 случаев;
- Черкасская область – 26 809 случаев;
- Черновицкая область – 35152 случаи;
- Черниговская область – 21 263 случая.
Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19
В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь, где будет 60 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-место, он будет из модульных конструкций", – рассказал Виктор Ляшко.
По его словам, для развертывания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии в медучреждение. Пока вопрос размещения такого госпиталя остается на усмотрение местных властей.
Последствия COVID-19 у диабетиков
Врачи объяснили, что сахарный диабет – одно из опасных хронических заболеваний, которые обостряются во время коронавирусной болезни и даже могут привести к летальному исходу.
Ендокринолог Волынской областной клинической больницы Виктория Отченашенко отметила, что вирусная инфекция приводит к усилению воспаления. Также во время коронавируса сахарный диабет агрессивно воздействует на глаза, а также повышается риск инфаркта.
Реальные истории украинцев, которые борются с болезнью, читайте в материале.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 6 декабря
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 66 миллионов человек. Впрочем, 1 530 528 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире 22 миллиона человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 14 584 233;
- Индия – 9 644 222;
- Бразилия – 6 577 177;
- Россия – 2 439 163;
- Франция – 2 334 626.
Великобритания начнет вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
В Британии начнут делать первые прививки от коронавируса с 8 декабря. Это первая страна в мире, которая одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. В течение следующей недели будут доступны 800 тысяч доз вакцин.
Первыми вакцинацию пройдут жители и сотрудники домов престарелых, лица от 80 лет, а также медперсонал, который лечит пациентов с коронавирусом. Правительство компенсирует каждому, кто страдает серьезными побочными эффектами вакцины, выплатой в 120 тысяч фунтов стерлингов.
Трамп также объявил о начале вакцинации в США
Президент США Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации населения против коронавируса уже со следующей недели. По словам Трампа, разработка вакцин от COVID-19 продвигается на небывалом ранее уровне.
"Она (вакцинация) начнется на следующей неделе, мы начнем делать прививки", – заявил Дональд Трамп.
Вакцина против COVID-19 может сформировать иммунитет на 90 дней
Ученые заявили, что вакцина против коронавируса может сформировать людям иммунитет от болезни на 90 дней. Об этом говорится в статье, опубликованной Консультативной группой по вопросам угрозы новых и новых респираторных вирусов.
"Исходя из изменчивости данных и дифференциальной реакции среди населения, мы консервативно оцениваем, что защитній иммунный ответ после заражения ОРВИ, коронавируса или вакцинации может длиться 90 дней", – заявили исследователи.
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