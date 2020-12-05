Новости о коронавирусе 5 декабря: вакцинация в Украине, выздоровление 102-летней американки
За минувшие сутки заболели 13 825 украинцев. В Украине будут бесплатно вакцинировать от коронавируса "группы риска". Вакцинация начнется уже в первом полугодии 2021 года. Мир потрясла история 102-летней американки, которая дважды переболела COVID-19 и успешно вылечилась. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 декабря.
Новости о коронавирусе в Украины 5 декабря
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.
В целом с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за прошедшие сутки зафиксировано 226 летальных случаев. Кроме того, проведено 4 746 772 ПЦР-тестирования.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в регионах
- Киев – 78 291 случай;
- Винницкая область – 18 476 случаев;
- Волынская область – 25 793 случая;
- Днепропетровская область – 43282 случаи;
- Донецкая область – 25 113 случаев;
- Житомирская область – 31 539 случаев;
- Закарпатская область – 24 330 случаев;
- Запорожская область – 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
- Киевская область – 42 410 случаев;
- Кировоградская область – 6071 случай;
- Луганская область – 6 910 случаев;
- Львовская область – 49 380 случаев;
- Николаевская область – 20734 случаи;
- Одесская область – 50 146 случаев;
- Полтавская область – 24 937 случаев;
- Ровненская область – 33 192 случая;
- Сумская область – 32 684 случая;
- Тернопольская область – 29 366 случаев;
- Харьковская область – 58 622 случая;
- Херсонская область – 11 731 случай;
- Хмельницкая область – 31 856 случаев;
- Черкасская область – 26 232 случая;
- Черновицкая область – 34 924 случаи;
- Черниговская область – 20 917 случаев.
В Украине будут бесплатно вакцинировать "группы риска"
Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса людей из "групп риска". Вакцинация против COVID-19 в Украине начнется уже в первом полугодии 2021 года.
"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку – медицинские работники, педагоги – и группа риска – пожилые люди и те, кто имеет заболевания", – пояснил Максим Степанов.
Украина рассчитывает получить доступ к будущей вакцине от коронавируса в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который планирует обеспечить 180 стран мира двумя миллиардами доз вакцин до конца 2021 года.
Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала
Эпидемиолог раскритиковал рециркулятор, который массово продается во время пандемии
Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор (ультрафиолетовая лампа закрытого типа), не поможет в борьбе с COVID-19, а является опасным "фуфломицином".
По его словам, рециркуляторы во время работы ультрафиолетовой лампы производят озон, который относится к первой категории яда.
Заметим, что в интернете действительно при поиске рекламируется немало онлайн-магазинов, которые продают рециркулятор. Кроме того, некоторые них публикуют громкие лозунги: "Останови коронавирус!". Цена одног рециркулятора может составить от 2500 до 6000 гривен.
Скриншот одного из интернет-магазинов
Новости о коронавирус в мире 5 декабря
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели почти 66 миллионов человек. Вто же время, 1 521 141 пациент, к сожалению, умер от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире 22 миллиона человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 14 373 720;
- Индия – 9 608 211;
- Бразилия – 6 533 968;
- Россия – 2 410 462;
- Франция – 2 321 703.
Россиян просят не пить алкоголь 42 дня после вакцинации "Спутником V"
Россиянам объяснили, как вести себя после вакцинации "Спутником V", которая начнется по всей стране в ближайшее время. Например, нельзя в течение 42 дней употреблять алкоголь, сказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.
"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", – подчеркнула Голикова.
Накануне Владимир Путин приказал начать массовую вакцинацию россиян. В ближайшее время к программе приобщатся все регионы России.
Американка в 102 года дважды переболела коронавирусом и выздоровела
102-летняя американка Анджелина Фридман из Нью-Йорка, которая родилась в разгар эпидемии "испанки", дважды заболела коронавирусной инфекцией и оба раза успешно вылечилась.
Фридман родился в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Тогда на планете бушевала эпидемия "испанки". В течение своей жизни Анджелина перенесла рак, сепсис, внутреннее кровотечение. Известно, что Фридман сейчас почти не видит и не слышит, однако до сих пор участвует в конкурсах в своем доме престарелых, увлекается вязание и радуется жизни.
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