За минувшие сутки заболели 13 825 украинцев. В Украине будут бесплатно вакцинировать от коронавируса "группы риска". Вакцинация начнется уже в первом полугодии 2021 года. Мир потрясла история 102-летней американки, которая дважды переболела COVID-19 и успешно вылечилась. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 декабря.

Новости о коронавирусе в Украины 5 декабря

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

В целом с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 801 716 человек выздоровели – 412 533 человека. К сожалению, от осложнений умер 13 421 пациент, за прошедшие сутки зафиксировано 226 летальных случаев. Кроме того, проведено 4 746 772 ПЦР-тестирования.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в регионах

Киев – 78 291 случай;

Винницкая область – 18 476 случаев;

Волынская область – 25 793 случая;

Днепропетровская область – 43282 случаи;

Донецкая область – 25 113 случаев;

Житомирская область – 31 539 случаев;

Закарпатская область – 24 330 случаев;

Запорожская область – 35 722 случая;

Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;

Киевская область – 42 410 случаев;

Кировоградская область – 6071 случай;

Луганская область – 6 910 случаев;

Львовская область – 49 380 случаев;

Николаевская область – 20734 случаи;

Одесская область – 50 146 случаев;

Полтавская область – 24 937 случаев;

Ровненская область – 33 192 случая;

Сумская область – 32 684 случая;

Тернопольская область – 29 366 случаев;

Харьковская область – 58 622 случая;

Херсонская область – 11 731 случай;

Хмельницкая область – 31 856 случаев;

Черкасская область – 26 232 случая;

Черновицкая область – 34 924 случаи;

Черниговская область – 20 917 случаев.

В Украине будут бесплатно вакцинировать "группы риска"

Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса людей из "групп риска". Вакцинация против COVID-19 в Украине начнется уже в первом полугодии 2021 года.

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку – медицинские работники, педагоги – и группа риска – пожилые люди и те, кто имеет заболевания", – пояснил Максим Степанов.

Украина рассчитывает получить доступ к будущей вакцине от коронавируса в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который планирует обеспечить 180 стран мира двумя миллиардами доз вакцин до конца 2021 года.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Эпидемиолог раскритиковал рециркулятор, который массово продается во время пандемии

Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор (ультрафиолетовая лампа закрытого типа), не поможет в борьбе с COVID-19, а является опасным "фуфломицином".

По его словам, рециркуляторы во время работы ультрафиолетовой лампы производят озон, который относится к первой категории яда.

Заметим, что в интернете действительно при поиске рекламируется немало онлайн-магазинов, которые продают рециркулятор. Кроме того, некоторые них публикуют громкие лозунги: "Останови коронавирус!". Цена одног рециркулятора может составить от 2500 до 6000 гривен.

Скриншот одного из интернет-магазинов

Новости о коронавирус в мире 5 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели почти 66 миллионов человек. Вто же время, 1 521 141 пациент, к сожалению, умер от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире 22 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 14 373 720;

Индия – 9 608 211;

Бразилия – 6 533 968;

Россия – 2 410 462;

Франция – 2 321 703.

Россиян просят не пить алкоголь 42 дня после вакцинации "Спутником V"

Россиянам объяснили, как вести себя после вакцинации "Спутником V", которая начнется по всей стране в ближайшее время. Например, нельзя в течение 42 дней употреблять алкоголь, сказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", – подчеркнула Голикова.

Накануне Владимир Путин приказал начать массовую вакцинацию россиян. В ближайшее время к программе приобщатся все регионы России.

Американка в 102 года дважды переболела коронавирусом и выздоровела

102-летняя американка Анджелина Фридман из Нью-Йорка, которая родилась в разгар эпидемии "испанки", дважды заболела коронавирусной инфекцией и оба раза успешно вылечилась.

Фридман родился в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Тогда на планете бушевала эпидемия "испанки". В течение своей жизни Анджелина перенесла рак, сепсис, внутреннее кровотечение. Известно, что Фридман сейчас почти не видит и не слышит, однако до сих пор участвует в конкурсах в своем доме престарелых, увлекается вязание и радуется жизни.



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