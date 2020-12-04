За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни. Стали известны новые подробности коллапса в одесской больнице. На Ровненщине ситуация не лучше: больным COVID-19 не хватает ни коек, ни кислорода. Рада проголосовала за ускоренный доступ к вакцине от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 4 декабря

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 4 декабря в Украине зарегистрировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник. От осложнений болезни умерли 235 пациентов, в то же время выздоровели – 13 383 человека.

В целом за все время пандемии заболели 787 891 человек, из них 397 809 выздоровели, умерли от осложнений – 13 195.

Сколько больных коронавирусом в областях

г. Киев – 76 750

Винницкая область – 18 271

Волынская область – 25 465

Днепропетровская область – 42 224

Донецкая область – 24 595

Житомирская область – 31 183

Закарпатская область – 24 067

Запорожская область – 34 721

Ивано-Франковская область – 38 588

Киевская область – 41 415

Кировоградская область – 5 888

Луганская область – 6 726

Львовская область – 48 819

Николаевская область – 20 358

Одесская область – 49 131

Полтавская область – 24 532

Ровненская область – 32 702

Сумская область – 32 080

Тернопольская область – 29 007

Харьковская область – 58 030

Херсонская область – 11 398

Хмельницкая область – 31 412

Черкасская область – 25 492

Черновицкая область – 34 710

Черниговская область – 20 327

Жуткая ситуация в Одессе

Ситуация в одесской больнице номер 5 остается критической. Медперсонал не успевает выносить тела жертв коронавируса и мертвые с живыми по полдня находятся в одной палате и в одном отделении. Об этом в эфире 24 канала рассказала пациентка Людмила Сурикова, которая лечится в этом учреждении от коронавируса. Лекарства женщина покупает сама.

По ее словам, в больнице нет термометров, тонометра тоже не было. А мертвые тела в больнице выносят в коридор.

"Утром, 2 декабря, в отделении возле туалета поставили кровать с мертвым телом. Она стояла там до обеда", – рассказала Сурикова.

Добавим, в Одессе сложилась критическая ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусом. По сообщениям волонтеров, городская больница № 5 на 90 койко-мест заполнилась за 1,5 дня после открытия.

Степанов объяснил, почему карантин выходного дня не помог

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не показал того эффекта, на который рассчитывали в ведомстве. Он не помог остановить количество случаев инфицирования коронавирусом так, как планировалось.

Степанов отметил, что карантин выходного дня предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества больных.

Минздрав не будет рекомендовать до конца декабря вводить локдаун

В Министерстве здравоохранения не будут рекомендовать введение локдауна в Украине из-за стабилизации заболеваемости COVID-19. До конца декабря потребности в тотальном карантине – нет, а вот с января, вероятно, введут локдаун на 3 недели.

На Ровненщине коллапс медицинской системы

В Ровненской области пациентам с коронавирусом катастрофически не хватает кислорода. Чиновники говорят, что у них приготовлено 1500 коек для пациентов, но волонтеры утверждают, что на самом деле далеко не ко всем из них подведен кислород.

В частности издание УНИАН пишет, что в регионе ложная статистика относительно умерших от коронавируса. Людей с низкой сатурацией выписывают домой и оставляют без кислорода. И если человек умирает, то в справке о смерти никто не указывает, что он был болен коронавирусом.

Больше подробностей, почему в Ровненской области не хватает коек, читайте в материале.

COVID-19 в рядах ВСУ

За сутки 3 декабря болезнь диагностировали у еще 183 человек в рядах ВСУ. Количество военных и работников ВСУ, которые сейчас болеют COVID-19 увеличилось до 3 235 человек. Выздоровели от недуга 7 627 человек. К сожалению, 27 случаев являются смертельными. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 431 военный. У 58 из них срок изоляции закончится в ближайшие трое суток.

Рада проголосовала за ускоренный доступ к вакцине от COVID-19

Верховная Рада поддержала законопроект №4314. Документ позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.

Что предусматривает законопроект:

сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения регистрации для вакцин; продление срока действия закона Украины № 539-IX, который предусматривает аналогичные положения для лекарственных средств для лечения COVID-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.



Как правильно носить медицинскую маску / Фото 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 4 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 65 миллионов человек. Впрочем, 1 507 872 пациента, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 21,7 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 14 147 731; Индия – 9 571 559; Бразилия – 6 487 084; Россия – 2 382 012; Франция – 2 310 271.

В России умерли более 42 тысяч человек

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 403 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 4 декабря РФ сообщила о 2 402 949 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. За последние сутки от коронавируса умерли 569 человек (на день раньше – 554). Всего с момента начала пандемии в России умерли 42 176 больных коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 28 901, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 888 752 человека.

Pfizer изготовит вдвое меньше доз вакцины, чем планировала

Американская компания Pfizer сообщила, что не успеет изготовить достаточное количество вакцин против коронавируса до конца года. Так, вместо обещанных 100 миллионов доз препарата компания изготовит только половину.

"Мы опаздывали. Некоторые партии веществ, как оказалось, не соответствовали нашим стандартам. Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план на этот год", – сообщили изданию источники, привлеченные к работе над вакциной.

Может ли коронавирус вызвать болезнь Паркинсона

За время пандемии COVID-19 были описаны три случая появления симптомов болезни Паркинсона сразу после перенесенной инфекции. Их обнаружили у трех сравнительно молодых людей – двух мужчин (45 и 58 лет) и одной женщины (35 лет). Начало болезни у всех пациентов было острым. У двух пациентов не было выявлено генетической предрасположенности к болезни, третьему такие тесты не проводились.

Авторы обзора делают вывод, что сегодня нет достаточных доказательств того, что коронавирус может быть причиной болезни Паркинсона.

Хотя вирус действительно может вызвать неврологические осложнения, они считают неоправданным ожидание волны заболеваемости болезнью Паркинсона. Подобные заявления, по мнению ученых, можно делать только при наличии точных данных.

Нашли первую мутацию коронавируса

Американские исследователи обнаружили единственную мутацию в вирусе генома SARS-CoV-2, против которой не действуют антитела. Ранее мутацию зафиксировали предварительно в Европе, в частности – в Нидерландах и Дании.

Мутацию обнаружили в домене RBD – субъединицы спаечного белка, который вирус использует для проникновения в клетки. Одна мутация маскировала вирус от всех видов антител, а некоторые маскировались выборочно от одного из трех антител. Пока мало подробностей открытия, научная работа еще должна пройти рецензирование экспертной группой.