В Украине несколько упала заболеваемость COVID-19, пока не ясно, поспособствовал ли этому карантин выходного дня. В правительстве сегодня, 30 ноября, обсудят возможность введения локдауна на новогодние праздники. Вакцина Moderna показала 100% эффективности против тяжелого течения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 ноября.

Новости о коронавирусе в Украиной 30 ноября

Статистика распространения болезни

За минувшие сутки заболели 9 946 человек, из них 570 детей и 360 медицинских работников. В больницы были госпитализированы 1 161 больной коронавирусом или люди с подозрением. Известно, что 114 пациентов с COVID-19 умерли от осложнений, зато 5 771 инфицированный – выздоровел, сообщает 24 канал со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

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По состоянию на 30 ноября в Украине официально сообщили о 732 625 случаях заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 345 149 человек. Впрочем, многих пациентов спасти не удалось – в течение пандемии в стране умерли 12 327 инфицированных.

Сколько больных коронавирусом в областях

Киев – 70478

Винницкая область – 17 405

Волынская область – 24 135

Днепропетровская область – 38 789

Донецкая область – 22 807

Житомирская область – 29 911

Закарпатская область – 23 193

Запорожская область – 30 875

Ивано-Франковская область – 36 434

Киевская область – 37 687

Кировоградская область – 5 286

Луганская область – 6 274

Львовская область – 46 078

Николаевская область – 18 535

Одесская область – 44 949

Полтавская область – 22 055

Ровненская область – 30 956

Сумская область – 28 831

Тернопольская область – 27 849

Харьковская область – 55 341

Херсонская область – 10 149

Хмельницкая область – 29 577

Черкасская область – 22 924

Черновицкая область – 33 732

Черниговская область – 18 375

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за минувшие сутки, состоянию на 30 ноября, в рядах ВСУ обнаружили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на COVID-19 болеют 3 140 военных. Всего за время пандемии выздоровели 7 064 человка, умерли – 26 больных. На изоляции сейчас находятся 412 военных, из них 65 человек завершат карантин в течение 3 суток.

: за минувшие сутки, состоянию на 30 ноября, в рядах ВСУ обнаружили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на COVID-19 болеют 3 140 военных. Всего за время пандемии выздоровели 7 064 человка, умерли – 26 больных. На изоляции сейчас находятся 412 военных, из них 65 человек завершат карантин в течение 3 суток. Сколько медиков заболели COVID-19: инфицировались за сутки воскресенья 360 медицинских работников. Всего количество медиков, заболевших COVID-19, подошло к 40 тысячам. По меньшей мере 230 из них – умерли во время течения заболевания.

Сколько тестов провели в стране за последние 4 дня:

26 ноября провели 72 789 ПЦР и ИФА-тестов для выявления коронавируса. 27 ноября провели 67 348 таких тестов. 28 ноября – 49 180. 29 ноября – провели всего 31 901 тест на выявление коронавируса (методом ПЦР – 26290, а методом ИФА – 5611).

Внимание! За время пандемии украинские лаборатории провели 4 528 772 ПЦР-тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

Ситуация напряженная: сколько больных COVID-19 нуждались в госпитализации

Динамика заболеваемости COVID-19 и количество госпитализированных в Украине растет с каждой неделей. В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 96 936 больных коронавирусом. Это почти на 7 тысяч больше позапрошлой, поскольку в тот период зарегистрировали ровно 90 тысяч инфицированных, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме этого, за последние 7 дней в больницы госпитализировали и большее количество больных, чем на позапрошлой неделе – 11 606 по сравнению с 10 597.

В частности, министр возмущен ситуацией в Житомирской областной больнице имени Горбачевского. Оказалось, что это медицинское учреждение предоставляет Минздраву искаженную статистику по количеству отведенных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Кроме этого, в больнице отсутствует какой либо инфекционный контроль.

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Главное о карантине: вводить ли в Украине локдаун

Представители Кабинета Министров 30 ноября на совещании обсудят, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.

Рассматривать вопрос введения локдауна будут представители:

Министерства здравоохранения;

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Министерства внутренних дел;

СНБО.

Важно! Сейчас в Украине действует карантин выходного дня, который ввело правительство 13 ноября, ограничения ввели на 3 недели.