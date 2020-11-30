Новости о коронавирусе 30 ноября: 100% результаты вакцины Moderma, вопрос локдауна в Украине
В Украине несколько упала заболеваемость COVID-19, пока не ясно, поспособствовал ли этому карантин выходного дня. В правительстве сегодня, 30 ноября, обсудят возможность введения локдауна на новогодние праздники. Вакцина Moderna показала 100% эффективности против тяжелого течения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 ноября.
Новости о коронавирусе в Украиной 30 ноября
Статистика распространения болезни
За минувшие сутки заболели 9 946 человек, из них 570 детей и 360 медицинских работников. В больницы были госпитализированы 1 161 больной коронавирусом или люди с подозрением. Известно, что 114 пациентов с COVID-19 умерли от осложнений, зато 5 771 инфицированный – выздоровел, сообщает 24 канал со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
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Сколько больных коронавирусом в областях
- Киев – 70478
- Винницкая область – 17 405
- Волынская область – 24 135
- Днепропетровская область – 38 789
- Донецкая область – 22 807
- Житомирская область – 29 911
- Закарпатская область – 23 193
- Запорожская область – 30 875
- Ивано-Франковская область – 36 434
- Киевская область – 37 687
- Кировоградская область – 5 286
- Луганская область – 6 274
- Львовская область – 46 078
- Николаевская область – 18 535
- Одесская область – 44 949
- Полтавская область – 22 055
- Ровненская область – 30 956
- Сумская область – 28 831
- Тернопольская область – 27 849
- Харьковская область – 55 341
- Херсонская область – 10 149
- Хмельницкая область – 29 577
- Черкасская область – 22 924
- Черновицкая область – 33 732
- Черниговская область – 18 375
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки, состоянию на 30 ноября, в рядах ВСУ обнаружили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на COVID-19 болеют 3 140 военных. Всего за время пандемии выздоровели 7 064 человка, умерли – 26 больных. На изоляции сейчас находятся 412 военных, из них 65 человек завершат карантин в течение 3 суток.
- Сколько медиков заболели COVID-19: инфицировались за сутки воскресенья 360 медицинских работников. Всего количество медиков, заболевших COVID-19, подошло к 40 тысячам. По меньшей мере 230 из них – умерли во время течения заболевания.
Сколько тестов провели в стране за последние 4 дня:
- 26 ноября провели 72 789 ПЦР и ИФА-тестов для выявления коронавируса.
- 27 ноября провели 67 348 таких тестов.
- 28 ноября – 49 180.
- 29 ноября – провели всего 31 901 тест на выявление коронавируса (методом ПЦР – 26290, а методом ИФА – 5611).
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
Ситуация напряженная: сколько больных COVID-19 нуждались в госпитализации
Динамика заболеваемости COVID-19 и количество госпитализированных в Украине растет с каждой неделей. В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 96 936 больных коронавирусом. Это почти на 7 тысяч больше позапрошлой, поскольку в тот период зарегистрировали ровно 90 тысяч инфицированных, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
Кроме этого, за последние 7 дней в больницы госпитализировали и большее количество больных, чем на позапрошлой неделе – 11 606 по сравнению с 10 597.
В частности, министр возмущен ситуацией в Житомирской областной больнице имени Горбачевского. Оказалось, что это медицинское учреждение предоставляет Минздраву искаженную статистику по количеству отведенных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Кроме этого, в больнице отсутствует какой либо инфекционный контроль.
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Главное о карантине: вводить ли в Украине локдаун
Представители Кабинета Министров 30 ноября на совещании обсудят, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.
Рассматривать вопрос введения локдауна будут представители:
- Министерства здравоохранения;
- Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Министерства внутренних дел;
- СНБО.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 30 ноября
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 62 миллионов человек. Впрочем, 1 460 844 пациенты, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 21 миллиона человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 13 386 255;
- Индия – 9 431 691;
- Бразилия – 6 314 740;
- Россия – 2 275 936.
- Франция – 2 270 573;
Главные исследования о коронавирусе
Вакцина от Moderna эффективна на 100% против тяжелой формы коронавируса
Ранее эффективность американской вакцины против коронавируса от компании Moderna составила 94,1%. Но сегодня, 30 ноября, компания Moderna обнародовала результаты анализов эффективности вакцины мРНК-1273 после III фазы исследования. Оказалось, что против тяжелой формы COVID-19 вакцина эффективна на 100%.
Разработчики немедленно подадут заявление в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы получить разрешение на экстренное использования препарата.
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Российскую вакцину начнут тестировать на детях
Клинические испытания российской пептидной вакцины против COVID-19 "ЕпиВакКорона" на детях будут проходить в несколько этапов с понижением возраста. Первыми вакцинируют подростков 14-17 лет, предположительно в декабре. Планируют 6 этапов исследований на детях.
Первое клиническое исследование проводится возрасту от 14 до 17 лет. Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст – с понижением. И так последовательно шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до шести месяцев,
– заявил генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.
Почему женщины легче болеют коронавирусом, чем мужчины
Ученые обратили внимание на то, что беременные женщины реже умирают вследствие коронавируса, чем небеременные. Этот показатель натолкнул ученых на более широкое исследование в этом направлении, в результате чего они обнаружили довольно интересные детали.
Оказалось, что женские репродуктивные гормоны обладают противовоспалительным эффектом и стимулируют выработку антител против коронавируса SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале CellPress.
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