Украина достигла 772 760 выявленных больных COVID-19. В Украине снова действует оранжевая зона карантина. Правительство рассматривает не только локдаун, но и другие варианты усиления карантинных ограничений. Правоохранители будут следить за работой церквей на Рождество. Люди умирают из-за антисептика Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

В Украине обнаружили 14 496 новых больных коронавирусом. В то же время количество выздоровевших людей больше – 15 372, сообщает 24 канал.

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В течение 2 декабря в больницы госпитализировали 1 739 больных. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 243 человека.

За этот период в стране провели 72 678 тестирований для выявления COVID-19, в частности методом ПЦР – 47 172, а также методом ИФА – 25 506.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 772 760 больных коронавирусом. Из них 384 426 уже выздоровели. Однако общее количество летальных случаев возросло до 12 960.



Всего в стране провели 4 654 206 ПЦР-тестирований.

Коронавирус в областях Украины

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (1 364), а также Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Киев – 75 376 случаев;

Винницкая область – 17 988 случаев;

Волынская область – 25 121 случай;

Днепропетровская область – 40 966 случаев;

Донецкая область – 24 175 случаев;

Житомирская область – 30 630 случаев;

Закарпатская область – 23 880 случаев;

Запорожская область – 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область – 38 080 случаев;

Киевская область – 40 427 случаев;

Кировоградская область – 5 701 случай;

Луганская область – 6 610 случаев;

Львовская область – 48 144 случая;

Николаевская область – 19 894 случая;

Одесская область – 47 920 случаев;

Полтавская область – 23 926 случаев;

Ровненская область – 32 223 случая;

Сумская область – 31 184 случая;

Тернопольская область – 28 673 случая;

Харьковская область – 57 267 случаев;

Херсонская область – 11 087 случаев;

Хмельницкая область – 30 943 случая;

Черкасская область – 24 776 случаев;

Черновицкая область – 34 432 случая;

Черниговская область – 19 722 случая.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : сейчас от коронавируса лечатся 3 146 военных Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь обнаружили в 189 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 437 военных. С начала пандемии 7 553 военных выздоровели, но 27 человек в рядах ВСУ умерли.

: сейчас от коронавируса лечатся 3 146 военных Вооруженных сил Украины. За последние сутки болезнь обнаружили в 189 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 437 военных. С начала пандемии 7 553 военных выздоровели, но 27 человек в рядах ВСУ умерли. Сколько медиков заболели COVID-19: в декабре Минздрав сообщил, что коронавирус обнаружили еще в 614 медработников. Всего с начала 2020 года болезнь диагностировали 40 179 медикам. По меньшей мере 338 из них умерли во время течения заболевания, но более чем 24 138 удалось преодолеть недуг.

В Украине снова действует оранжевая зона карантина: какие ограничения

Поскольку в правительстве решили не продлевать в Украине карантин выходного дня, то сейчас в стране действует оранжевая зона карантина.

Какие запреты действуют в оранжевой зоне карантина

запрещены концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более 20 участниками. При участии до 20 человек между ними должна быть дистанция минимум в 1,5 метра. Исключение составляют спортивные мероприятия с Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей, с ежедневным контролем здоровья участников;

в кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%;

в музеях количество посетителей не должно превышать 1 человека в 20 квадратных метров. Такое же ограничение действует для спортзалов и фитнес-центров;

в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;

запрещена работа дискотек и ночных клубов;

запрещена работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов, связанная с организацией досуга (то есть, в частности, теми же дискотеками);

с 22:00 до 7:00 заведения питания могут работать только с доставкой;

расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не меньше 2 метров, за столом – не более 4 человек (не считая несовершеннолетних);

учреждения должны иметь маркировку для соблюдения расстояния между посетителями, работники должны быть в масках, использованные средства защиты должны собирать в отдельный контейнер;

все учреждения размещения должны остановить работу, кроме предоставляющих социальные услуги реабилитационных учреждений для инвалидов, санаториев, курортов, стационарных отделений протезирования, протезно-ортопедических предприятий, включая учреждения Минсоцполитики;

запрещено посещать учебные заведения группами более чем по 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного специализированного художественного образования). Если более 50% учеников оказались на самоизоляции, то и такое посещение запрещено;

запрещены плановые госпитализации, кроме неотложных.

Не локдаун: правительство рассматривает еще один вариант усиления карантина

Кабинет Министров Украины пока не ограничивается одним сценарием возможного усиления карантина. Есть несколько вариантов, среди которых усиление карантина на 3 недели – в период со 2 по 23 января. Здесь логика в том, что деловая активность в этот праздничный период и без ограничений ощутимо снижается. Впрочем, окончательного решения украинское правительство до сих пор не имеет. Этот вариант является лишь одним из 3 – 4 рабочих версий, которые рассматриваются. К слову, ранее Шмыгаль заверил, что о соответствующем решении предупредят за 7 дней до введения новых ограничений.

В церковь на Рождество: полиция рассказала о правилах во время карантина

В Украине есть отработанные карантинные меры по поведению людей в церквях: дистанция 1,5 метра, маски на лицах, чтобы люди заходили не сразу, а поочередно. Правоохранители обещают контролировать соблюдение противоэпидемических требований в церквях.

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Новости о коронавирусе в мире 3 декабря

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 64 миллионов человек. Впрочем, 1 494 876 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире более 21,5 миллиона человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 925 354;

Индия – 9 534 964;

Бразилия – 6 436 650;

Россия – 2 327 105;

Франция – 2 275 657.

В США за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19

В США за минувшие сутки, 2 декабря, зафиксировано рекордное количество смертей от осложнений, вызванных COVID-19 – 2 733.

Коронавирус в России: рекордное количество новых больных

За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 145 новых больных COVID-19. Это максимальный суточный прирост за все время.

В Турции против COVID-19 будут вакцинировать в четыре этапа

Первая партия заказанных вакцин должна поступить в страну после 11 декабря. На первом этапе китайской вакциной Sinovac Biotech будут вакцинированы медработники, люди старше 65 лет, с инвалидностью, а также граждане, проживающие в приютах и ​​в других местах массового скопления людей. На втором этапе вакцинируют работников секторов, необходимых для жизнедеятельности населения, а также лиц в возрасте 50 лет и старше, которые имеют хотя бы одно хроническое заболевание. На третьем этапе предусматривают вакцинацию людей в возрасте до 50 лет, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание, молодежь, а также работников отраслей и профессий, не относящихся к первым двум группам. На четвертом этапе будут вакцинированы все люди, которые не входят в первые три группы. Как известно, Турция должна закупить 50 миллионов доз препарата Sinovac Biotech от коронавируса.

Канада планирует начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года

Канада ожидает получить партию эффективной вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. Тогда же правительство государства планирует начать вакцинацию. Канада надеется во время первой волны вакцинировать 3 миллиона человек. Сейчас правительство и местные власти работают над определением приоритетных групп для вакцинации.

Люди умирают из-за антисептика: ученые бьют тревогу

Глотание спиртосодержащих антисептиков для рук все чаще приводит к отравлениям и смертям. Ученые обеспокоены тем, что люди обычно не осведомлены о потенциальных опасностях. В Великобритании в этом году количество отравлений антисептиками при приеме внутрь увеличилось на 65% по сравнению с 2019 годом (до 398). Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о четырех смертях после таких отравлений. Описаны два случая непреднамеренных отравлений детей. В России также сообщали о подобных отравлениях со смертельным исходом. У автора нового обзора вызывает опасения то, информация о токсичности антисептиков при приеме внутрь – случайном или специальном – мало распространена. Часть таких отравлений можно предотвратить. Следует понимать – алкоголь в антисептиках для рук также может вызвать смерть, взаимодействуя с лекарствами, которые принимает человек.

Исследования коронавируса

Зеленый чай и шоколад могут подавлять клетки коронавируса

Биологи обнаружили, что в зеленом чае, винограде, какао-порошке и темном шоколаде есть так называемые протеазы, которые способны связывать и блокировать деятельность вируса SARS-CoV-2. Особенности их действия уже выяснили, теперь ученые работают над возможным практическим применением открытия.

Люди с ослабленным иммунитетом, страдающие COVID-19, могут оставаться очень долго заразными

Небольшое исследование показало, что онкологические пациенты, которые проходят лечение препаратами, снижающими иммунитет, могут быть заразными после перенесенного COVID-19 в течение двух месяцев. Подробнее об этом читайте по ссылке.