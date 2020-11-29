За прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавирусной болезни, всего с начала пандемии в стране заболели 722 679 человек. На Львовщине умерли два пациента, которые были подключены к ИВЛ, из-за отсутствия электричества. В Китае сообщили о новых случаях заражения COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 29 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки, 28 ноября, в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

За все время пандемии в Украине:

Заболели – 722 679 человек;

Выздоровели – 339 378 человек;

Умерли – 12 213;

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 69 018 случаев;

Винницкая область – 17 272 случая;

Волынская область – 23 905 случаев;

Днепропетровская область – 37 651 случай;

Донецкая область – 22 602 случая;

Житомирская область – 29 590 случаев;

Закарпатская область – 23 065 случаев;

Запорожская область – 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;

Киевская область – 36 996 случаев;

Кировоградская область – 5 085 случаев;

Луганская область – 6 239 случаев;

Львовская область – 45 636 случаев;

Николаевская область – 18 173 случая;

Одесская область – 44 131 случай;

Полтавская область – 21 779 случаев;

Ровненская область – 30 807 случаев;

Сумская область – 28 185 случаев;

Тернопольская область – 27 662 случая;

Харьковская область – 55 221 случай;

Херсонская область – 10 009 случаев;

Хмельницкая область – 29 419 случаев;

Черкасская область – 22 529 случаев;

Черновицкая область – 33 512 случаев;

Черниговская область – 18 113 случаев.

Арахамия прокомментировал отставку Степанова

Смена главы Минздрава может привести к управленческому хаосу. Об этом глава партии "Слуга народа" Давид Арахмия рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мое персональное мнение, что коней на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал какую-то систему по борьбе с коронавирусом... Если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: прежде всего я не принимал те решения, я не виноват, предшественники виноваты. Затем скажет: мне нужно время, чтобы войти в должность, у меня другие идеи", – объяснил он.

По его словам, необходимо завершить определенную фазу работы, после этого провести анализ, и если необходимо, то принимать кадровое решение.

Что чувствуют пациенты с тяжелым течением COVID-19

Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о состоянии пациентов с тяжелым течением болезни и что они чувствуют в случае резкого ухудшения состояния. По его словам, момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасен.

"В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – отметил Сергей Дубров.

На Львовщине умерли два пациента на ИВЛ из-за отсутствия электричества

В больнице в Жовкивской районной больнице два пациента, которые находились в реанимации на аппаратах ИВЛ, умерли из-за отсутствия электричества. Поэтому полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов.

Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10. В это время, к сожалению, два человека, которые были подключены к аппарату ИВЛ, умерли.

В это время в реанимационном отделении умерли два местных жителя в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены к аппарату ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (служебная халатность) и части 2 статьи 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 ноября

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели более 62 миллионов человек. В то же время, 1 454 418 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусной болезни в мире почти 21 миллион человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 247 384; Индия – 9 392 919; Бразилия – 6 290 272; Франция – 2 260 789; Россия – 2 249 890.

Ученые выдвинули новую версию появления коронавируса

Специалисты из Шанхайского института биологических наук предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в Индии или Бангладеш летом 2019 года до того, как зафиксировали первые случаи в городе Ухань. По мнению ученых, COVID-19 попал от животных к людям через зараженную воду. Исследователи считают, что в жару люди и животные были вынуждены пить одну и ту же воду.

В то же время Дэвид Робертсон, эксперт из Университета Глазго, назвал эту версию "очень некорректной". Как пишет Daily Mail, это не первый раз, когда китайские власти указывают пальцем на другого, предполагая, в основном без доказательств, и Италия, и США могли быть очагами первоначального заражения.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19

Жительница Сингапура, которая переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности, родила ребенка с антителами.

Женщина переболела COVID-19 в средней форме и провела в больнице две с половиной недели. К счастью, беременность закончилась слезами радости, ведь ее сын не только родился здоровым, но и с имеющимися антителами к коронавирусной инфекции. Что интересно, после родов оказалось, что у роженицы уже нет антител. Нг-Чан является одной из немногих женщин в Сингапуре, которые заразились коронавирусом во время беременности и родили до этого момента.

В Китае зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом

По состоянию на воскресенье, 29 ноября, материковый Китай сообщил о 11 новых случаях активной формы коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что почти все больные привезли коронавирусную инфекцию из-за границы. Один "бессимптомный" пациент заразился COVID-19 в портовом городе Маньчжули после тесного контакта с зараженным.

В Японии количество самоубийств за месяц является большим, чем смертей от COVID-19 за 2020 год

В Японии в течение октября 2020 года в результате самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год. Как заявили в Национальном полицейском агентстве страны, только в октябре 2 153 японца совершили самоубийство.

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Японии зафиксировали 2 087 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Эксперты заявили, что пандемия коронавируса (вместе с социальной изоляцией, страхом и массовой безработицей) в мире может привести к кризису психического здоровья.