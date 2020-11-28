В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 16 294 человека, общее количество инфицированных возросло до 709 701. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что оправился от COVID-19. СМИ сообщили о начале доставки вакцины Pfizer в ЕС и США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 28 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

За все время пандемии коронавируса в Украине заболел 709 701 человек, из них выздоровели – 335 135 человек. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 12 093 украинцев.

В Минздраве заявили, что в течение минувших суток, 27 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 184 жителя Украины, а выздоровели – 8 897 больных.

Сколько больных COVID-19 в областях Украины по состоянию на 28 ноября

город Киев – 67 278 случаев;

Винницкая область – 17 051 случай;

Волынская область – 23 656 случаев;

Днепропетровская область – 36 487 случаев;

Донецкая область – 22 210 случаев;

Житомирская область – 29 098 случаев;

Закарпатская область – 22 974 случая;

Запорожская область – 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область – 35 374 случая;

Киевская область – 36 214 случаев;

Кировоградская область – 4 941 случай;

Луганская область – 6 185 случаев;

Львовская область – 45 052 случая;

Николаевская область – 17 710 случаев;

Одесская область – 42 851 случай;

Полтавская область – 21 490 случаев;

Ровненская область – 30 430 случаев;

Сумская область – 27 603 случая;

Тернопольская область – 27 425 случаев;

Харьковская область – 54 517 случаев;

Херсонская область – 9 845 случаев;

Хмельницкая область – 28 917 случаев;

Черкасская область – 22 053 случая;

Черновицкая область – 33 291 случай;

Черниговская область – 17 753 случая.

Что известно о тестировании в Украине

За минувшие сутки в Украине осуществили 67 348 тестирований на коронавирусную инфекцию. Из них 43 458 – методом ПЦР и 23 890 – методом ИФА.

В общем, по состоянию на 28 ноября в Украине осуществили более 4 463 249 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в ВСУ

В течение суток 27 ноября среди военных и работников Вооруженных сил Украины обнаружили 213 новых случаев коронавируса. Количество тех, кто сейчас болеет COVID-19, достигло 2 975 человек.

С начала пандемии коронавируса выздоровели 7 053 человека. К сожалению, умерли 26 больных. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 736 человек, у 105 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Глава Минздрава Максим Степанов выздоровел от коронавируса

В субботу, 28 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавирусной инфекции. О заражении COVID-19 главы Минздрава стало известно 14 ноября. Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет коронавирусом или другими болезнями.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось", – сказал он.

COVID-19 в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму за последние сутки коронавирус диагностировали у 229 человек. 6 человек умерли от осложнений, вызванных недугом. В медучреждениях полуострова от COVID-19 лечатся свыше 2 тысяч больных.

С начала года в Севастополе подтвердили коронавирус у 4 218 человек, летальных случаев – 117. Выздоровели 3 737 пациентов. В оккупированном Крыму количество диагностированных случаев достигло 14 915, выздоровели более 11 тысяч больных, умерли 277.

Заметим, что данные российской власти Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 28 ноября

По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели больше 61 миллиона человек. Впрочем, 1 445 148 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире более 20 миллионов человек.

Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19

США – 13 094 010;

Индия – 9 351 109;

Бразилия – 6 238 350;

Франция – 2 248 209;

Россия – 2 223 500.

Ирландия ослабляет карантин

В Ирландии благодаря смягчению карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19, на работу смогут вернуться от 100 до 150 тысяч человек. Со следующей недели в Ирландии снова заработают все магазины, рестораны, тренажерные залы и пабы.

Напомним, что с 21 октября Ирландия ввела жесткий карантин, запретив работу магазинов, парикмахерских, салонов красоты и тому подобное. Тогда в стране открытыми остались только продуктовые маркеты и аптеки. Из-за этого две трети из граждан, которые претендовали на временные выплаты, обратились за помощью.

Более чем 1300 британцам ошибочно сообщили о "положительном" тесте на коронавирус

Департамент здравоохранения и социальной помощи (DHSC) заявил, что 1 311 людям, которые проходили тест в период с 19 по 23 ноября по всей Великобритании, ошибочно сообщили, что они получили положительный результат на коронавирус.

В службе причиной инцидента назвали "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Обстоятельства до сих пор расследуются.

Исследования коронавируса

Вакцину Pfizer начали распространять по миру

Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины против коронавируса COVID-19 производства Pfizer на склады в США и Европе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Так, говорится, что авиакомпания начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и Европе, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.

Вакцина пока будет доступна ограниченному кругу людей – медработникам и людям из группы риска.