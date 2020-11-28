Новости о коронавирусе 28 ноября: начало доставки вакцины, Степанов выздоровел от COVID-19
В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 16 294 человека, общее количество инфицированных возросло до 709 701. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что оправился от COVID-19. СМИ сообщили о начале доставки вакцины Pfizer в ЕС и США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 28 ноября
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Статистика распространения COVID-19
За минувшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.
В Минздраве заявили, что в течение минувших суток, 27 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 184 жителя Украины, а выздоровели – 8 897 больных.
Сколько больных COVID-19 в областях Украины по состоянию на 28 ноября
- город Киев – 67 278 случаев;
- Винницкая область – 17 051 случай;
- Волынская область – 23 656 случаев;
- Днепропетровская область – 36 487 случаев;
- Донецкая область – 22 210 случаев;
- Житомирская область – 29 098 случаев;
- Закарпатская область – 22 974 случая;
- Запорожская область – 29 296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 35 374 случая;
- Киевская область – 36 214 случаев;
- Кировоградская область – 4 941 случай;
- Луганская область – 6 185 случаев;
- Львовская область – 45 052 случая;
- Николаевская область – 17 710 случаев;
- Одесская область – 42 851 случай;
- Полтавская область – 21 490 случаев;
- Ровненская область – 30 430 случаев;
- Сумская область – 27 603 случая;
- Тернопольская область – 27 425 случаев;
- Харьковская область – 54 517 случаев;
- Херсонская область – 9 845 случаев;
- Хмельницкая область – 28 917 случаев;
- Черкасская область – 22 053 случая;
- Черновицкая область – 33 291 случай;
- Черниговская область – 17 753 случая.
Что известно о тестировании в Украине
За минувшие сутки в Украине осуществили 67 348 тестирований на коронавирусную инфекцию. Из них 43 458 – методом ПЦР и 23 890 – методом ИФА.
В общем, по состоянию на 28 ноября в Украине осуществили более 4 463 249 тестирований методом ПЦР.
Коронавирус в ВСУ
В течение суток 27 ноября среди военных и работников Вооруженных сил Украины обнаружили 213 новых случаев коронавируса. Количество тех, кто сейчас болеет COVID-19, достигло 2 975 человек.
С начала пандемии коронавируса выздоровели 7 053 человека. К сожалению, умерли 26 больных. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 736 человек, у 105 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
Глава Минздрава Максим Степанов выздоровел от коронавируса
В субботу, 28 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавирусной инфекции. О заражении COVID-19 главы Минздрава стало известно 14 ноября. Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет коронавирусом или другими болезнями.
"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось", – сказал он.
COVID-19 в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму за последние сутки коронавирус диагностировали у 229 человек. 6 человек умерли от осложнений, вызванных недугом. В медучреждениях полуострова от COVID-19 лечатся свыше 2 тысяч больных.
С начала года в Севастополе подтвердили коронавирус у 4 218 человек, летальных случаев – 117. Выздоровели 3 737 пациентов. В оккупированном Крыму количество диагностированных случаев достигло 14 915, выздоровели более 11 тысяч больных, умерли 277.
Заметим, что данные российской власти Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 28 ноября
По данным СНБО Украины, в мире COVID-19 заболели больше 61 миллиона человек. Впрочем, 1 445 148 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений во время течения болезни. Продолжают лечиться от коронавирусного недуга в мире более 20 миллионов человек.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 13 094 010;
- Индия – 9 351 109;
- Бразилия – 6 238 350;
- Франция – 2 248 209;
- Россия – 2 223 500.
Ирландия ослабляет карантин
В Ирландии благодаря смягчению карантинных ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19, на работу смогут вернуться от 100 до 150 тысяч человек. Со следующей недели в Ирландии снова заработают все магазины, рестораны, тренажерные залы и пабы.
Напомним, что с 21 октября Ирландия ввела жесткий карантин, запретив работу магазинов, парикмахерских, салонов красоты и тому подобное. Тогда в стране открытыми остались только продуктовые маркеты и аптеки. Из-за этого две трети из граждан, которые претендовали на временные выплаты, обратились за помощью.
Более чем 1300 британцам ошибочно сообщили о "положительном" тесте на коронавирус
Департамент здравоохранения и социальной помощи (DHSC) заявил, что 1 311 людям, которые проходили тест в период с 19 по 23 ноября по всей Великобритании, ошибочно сообщили, что они получили положительный результат на коронавирус.
В службе причиной инцидента назвали "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Обстоятельства до сих пор расследуются.
Исследования коронавируса
Вакцину Pfizer начали распространять по миру
Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины против коронавируса COVID-19 производства Pfizer на склады в США и Европе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Так, говорится, что авиакомпания начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и Европе, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.
Вакцина пока будет доступна ограниченному кругу людей – медработникам и людям из группы риска.
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